شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 3555 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 3555 جنيهاً بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4063 جنيها.

عيار 21 يسجل 3555 جنيها.

عيار 18 يسجل 3047 جنيها.

الجنيه الذهب 28440 جنيها.

سعر الذهب العالمي يواصل الصعود

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع لتخترق الأوقية حاجز 2625 دولارا.

يواصل الذهب الاستفادة من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، حيث ساعد موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة في تعزيز الزخم الصعودي.