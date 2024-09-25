بـ 5 ملايين ريال.. لانا الطبية تحصل على تسهيلات بنكية من “السعودي الفرنسي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصلت شركة لانا الطبية على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 5 ملايين ريال، مبينة أن مدة التمويل تبلغ 1080 يوما.

وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في سندات لأمر. مبينة أن هذه التسهيلات الائتمانية تم الحصول عليها لتمويل خطابات الضمان النهائي للمشاريع بالشركة حال الحاجة.

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