شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أغسطس.. تراجع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي، بعد الارتفاع الحاد في الشهر السابق، في الوقت الذي ما زال فيه المشترون يتحلون بالصبر في ظل التراجع المطرد لفائدة التمويل العقاري.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل ذات الوحدة الواحدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر4% إلى ما يعادل 716 ألف وحدة سنويًا، بعد ارتفاعها في الشهر السابق بأعلى معدل منذ أوائل عام 2022.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء، يشير إلى مبيعات بمعدل 700 ألف مسكن سنويًا.

متوسط أسعار المساكن

في الوقت نفسه تراجع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر4% سنويًا إلى 6ر420 ألف دولار، وهو الشهر السابع على التوالي لتراجع الأسعار، وهي أطول فترة تراجع مستمرة منذ 2009.



ويعكس هذا الرقم تراجع مبيعات المساكن التي يزيد سعرها على 500 ألف دولار للمسكن.

يأتي ذلك في حين ارتفع عدد طلبات إعادة تمويل قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل رغبة المقترضين في الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة إلى أقل مستوياتها منذ عامين.

التمويل العقاري

أظهرت بيانات المسح الأسبوعي لرابطة مصرفيي التمويل العقاري الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر إعادة التمويل بنسبة 3ر20% خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 سبتمبر الحالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

في الوقت نفسه، تراجعت الفائدة على عقود التمويل أجل 30 عامًا ذات العائد الثابت، بمقدار نقطتي أساس إلى 13ر6%، وهو التراجع الأسبوع الثامن على التوالي، لتسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ عامي 2019-2018.