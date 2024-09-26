اليوم.. “بنك الرياض” يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة مقوّمة بالدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأ بنك الرياض اليوم الخميس طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار، مبينا أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، حيث يستمر الطرح يوم الجمعة.

وقالت إدارة البنك إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤهلين في المملكة وخارجها.

كما قام البنك بتعيين كل من: بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك، وشركة ميريل لينش الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية وشركة الرياض المالية، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.

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