سعر البيتكوين يتخطى 70 ألف دولار بينما سعر XRP يثبت فوق مستوى دعم مهم!

في تطور ملحوظ، تجاوز سعر البيتكوين مؤخرا حاجز 70,000 دولار، ما يعزز التكهنات حول إمكانية ارتقائها إلى مستوى 80,000 دولار.

تحليل الأداء البياني يكشف عن استقرار السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، الذي يستقر حاليا حول 65,000 دولار، ما يشير إلى قوة دعم كبيرة عند هذا المستوى.

كما يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، الموجود عند حدود 48,000 دولار، مؤكدا على دعم طويل الأمد.

تمكنت عملة البيتكوين من الوصول والحفاظ على قيمة تتجاوز 70,000 دولار لفترة محددة، ما يبرز تحسن السوق ونموه.

يشير مؤشر القوة النسبية (RSI)، المستقر حول مستوى 60، إلى إمكانية لمزيد من التقدم الصعودي دون الوصول لحالة ذروة الشراء.

يقع الحد الأول للمقاومة بالقرب من 76,000 دولار، الذي قد يكبح جماح التقدم الصعودي ما لم يتم تخطيه بزخم شرائي كبير.

يُتوقع أن توفر منطقة الدعم المحددة بوضوح بالقرب من 60,000 دولار دعم ضد أية تراجعات قصيرة الأمد.

يمثل الوضع الحالي للبيتكوين، المستقر فوق 70,000 دولار، نقطة حرجة تعكس المعنويات الصعودية للسوق.

بالنظر إلى استمرارية الزخم وثبات ضغط الشراء، يبدو أن البيتكوين تملك إمكانية لتجاوز حاجز 80,000 دولار.

عملة سولانا من جهتها، تتبع مسار إيجابي حيث يظهر التحليل البياني انتعاش قوي بعد تراجع سابق، واحتمال التوجه نحو الأعلى مجددا فوق مستوى 170 دولار.

يعتبر هذا المسار مؤشر إيجابي، وقد يعني انعكاس الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.

الأداء الحالي لـ SOL فوق المستويات الرئيسية ينبئ بإمكانية استمرار الصعود.

وتحليل حجم التداول يساعد في تقييم قوة الاتجاه.

من ناحية أخرى، عززت عملة XRP موقعها بتأمين دعم حاسم.

واستمرت فوق مستوى دعم رئيسي يبلغ 0.60 دولار، وهو مستوى كان محوري في الصراع بين الثيران والدببة خلال الفترات الماضية.

الرسم البياني يلمح إلى إمكانية لنمو إذا استمرت مستويات الدعم الحالية.

يحمل المستقبل لـ XRP تفاؤل حذر، حيث يظل من المهم توخي الحذر، مع الأخذ في الاعتبار التاريخ السابق للعملة.

قد يكون مراقبة المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وحجم التداول نهج حكيم عند النظر في الاستثمار في عملة XRP، خصوصا لمن يفضلون مستوى مخاطرة أقل.

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