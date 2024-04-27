آفاق الاستثمار في مجال البلوكشين: Tido Capital تقود ثورة الويب 3 في دبي

اختتمت Tido Capital، بالتعاون مع منظمات مستضيفة بارزة، لقاء هامًا لرأس المال الاستثماري بعنوان “آفاق الاستثمار: الاستثمار في الغد” خلال مؤتمر TOKEN2049 وقمة الويب 3 البارزة في دبي يوم 26 أبريل 2024.

هذا الحدث المهم جمع نخبة من خبراء الويب 3 العالميين والمستثمرين والمشاريع المبتكرة والأصوات البارزة.

على الرغم من الأمطار الغزيرة، تحدى الحاضرون العناصر للالتقاء في فندق أتلانتس لمناقشات حيوية حول اتجاهات الصناعة السائدة ورؤى الاستثمار لعام 2024.

الضيوف الكرام من الكيانات الرائدة مثل Initverse – بلوكشين المستوى الأول ومنصة الحوسبة السحابية اللامركزية؛ TG20 – منصة متعددة السلاسل لإدارة أصول WEB3 والتداول الاجتماعي التي تم تطويرها أصلا على التيليغرام؛ DeepLink – بروتوكول الألعاب السحابية اللامركزية المبتكر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ Gameland، التي تسهل عملية تطوير الألعاب من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح الإنشاء والمشاركة واللعب الفوري؛ وAmesten Capital، صندوق يركز على Web3 في مرحلة مبكرة، ليس فقط كرعاة سخيين ولكن أيضا كمتحدثين مؤثرين، مما يشكل مسار المشهد الاستثماري لـ Web3.

تعكس هذه المجموعة الموقرة من الرعاة أهمية الحدث، حيث تجذب انتباه بعض الكيانات الأكثر تقدما وتأثيرا في الصناعة.

فيما يلي لمحة عن وجهات النظر المقنعة التي تمت مشاركتها خلال حلقات النقاش:

Initverse: إطلاق قوة DePIN

أكدت “آنا” من Initverse على الإمكانية لدمج تكنولوجيا بلوكتشين مع العالم المادي، متصورة تأثير ثوري على الطاقة وسلاسل التوريد والاتصالات.

وأشارت إلى سهولة التشغيل الذي يسهلها التحقق بمساعدة الذكاء الاصطناعي لـ DePin، مع التأكيد على الأهمية القصوى لأمن البيانات والخصوصية والمعايير الشاملة والدعم الضروري من مستثمري الصناعة والرقابة الحكومية لدفع تقدم المشروع، الذي يتم حاليا في مرحلته المبكرة.

DeepLink: تقدم DePin إلى ما وراء DeFi

قدم “فارون كريشنا مورثي”، الرئيس التنفيذي ورئيس السوق الهندي في DeepLink، بيانات مقنعة، حيث عرض النمو الاستثنائي لمشروع DePin، حيث تجاوزت إيراداته 15 مليون دولار.

ومن خلال توقع وصول القيمة السوقية إلى ما يقرب من تريليونات الدولارات في السنوات القادمة، أكدت المناقشة على السهولة التشغيلية التي لا مثيل لها وقابلية التوسع والشفافية والأمان التي توفرها مساحة العملات المشفرة المعتمدة على تقنية بلوكتشين.

تمت الإشادة بآلية الحوافز القائمة على الرموز القابلة للتكيف لقدرتها على جذب قاعدة مستخدمين أوسع إلى صناعة العملات المشفرة.

TG20: فجر التبني الجماعي من خلال البرامج الاجتماعية

أجرى “جيرالد”، الرئيس التنفيذي لشركة TG20، مقارنات ثاقبة مع WeChat والتيلغرام، وسلط الضوء على التأثير التحويلي لدمج وظائف الدفع وفتح إمكانيات جديدة لتطبيقات تكنولوجيا التشفير واسعة النطاق عبر منصات البرامج وأنظمة الدفع العالمية المتنوعة.

DeAgent.AI: الآفاق الواعدة والتحديات الحقيقية لشبكات الحوسبة اللامركزية للذكاء الاصطناعي

ناقش “سيلوين”، المؤسس المشارك لشركة DeAgent.AI، الوعد الكبير لشبكات الحوسبة اللامركزية للذكاء الاصطناعي مع الاعتراف بتحديات التنفيذ متعددة الأوجه والحاجة الملحة إلى بنية تحتية مركزة وموارد حوسبة متكاملة.

أعربت “Tido Capital” بحماس عن التزامها العميق بهذه المبادرة الرائدة، بعد الإطلاق الناجح للشراكة الإستراتيجية مع منصة Coresky Allocation خلال TOKEN2049 في سنغافورة، ومما صرح به “سيلوين”:

يسعدنا أن ننقل رؤيتنا لاستثمارات العملات المشفرة الإستراتيجية إلى منطقة جديدة من خلال تعاوننا الموقر.

كما تميز الحدث أيضا بشبكات قوية قامت بتسهيلها الشركتان المضيفتان TrendX وSunny Trade خلال اجتماع ما بعد الحدث، مما عزز بيئة ديناميكية للاتصالات الهادفة وفرص التعاون.

تجسد المشاعر السائدة في هذا الحدث، التجمع معا يؤدي إلى النمو والقوة، كما يوضح التزام Tido العميق بتعزيز العلاقات التكافلية ورسم حدود جديدة داخل الصناعة.

الاختتام الناجح لهذا الحدث التحويلي يتوقع منه مستقبل يتسم بالتعاون العميق والابتكار وتطوير الصناعة، مما يقدم لمحة عن الآفاق الواعدة التي تنتظر النظام البيئي للبلوكشين والويب 3.

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إيفان

رئيس قسم الاتصالات، تيدو كابيتال

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