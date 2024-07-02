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تعاني المنتجات الاستثمارية في الأصول الرقمية من تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة.
حيث شهدت هذه المنتجات الاستثمارية تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغت التدفقات الخارجية ما قيمته 30 مليون دولار.
في ذات الوقت تتغير المعنويات المحيطة بمنتجات البيتكوين ببطء.
وفقا للإصدار الأخير من تقرير تدفقات صناديق الأصول الرقمية الأسبوعي من “CoinShares”، سجل معظم مقدمي خدمات صناديق ETF البيتكوين تدفقات داخلية طفيفة، ولكن تمت ترجيح الكفة للتدفقات الخارجية من خلال صندوق “Grayscale”، الذي شهد تدفقات خارجية بقيمة 153 مليون دولار.
ووفقا لذات التقرير فإن أحجام التداول زادت بنسبة 43٪ على أساس أسبوعي إلى 6.2 مليار دولار، لكنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 14.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المنتجات الاستثمارية المعتمدة على الإيثيريوم شهدت أكبر تدفقات خارجية منذ أغسطس 2022، بإجمالي 61 مليون دولار، ليصل إجمالي التدفقات الخارجية على مدى أسبوعين إلى 119 مليون دولار، مما يجعلها من أسوء الأصول أداء منذ عام حتى الآن من حيث صافي التدفقات.
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كانت هذه تفاصيل خبر منتجات الاستثمار في الايثيريوم تسجل أدنى مستوياتها منذ 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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