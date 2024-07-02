بالرغم من الهبوط الأخير: البيتكوين أفضل استثمار في سنة 2024

تواصل عملة البيتكوين التألق وتمييز نفسها عن جميع الأصول الاستثمارية الأخرى بأدائها الخرافي والذي تسحق من خلاله وفي كل مرة منافسيها على رأسهم الذهب ومؤشرات الاستثمار العالمية.

بعد الموافقة على صناديق استثمار البيتكوين في البورصة ETF في شهر يناير تفاعل سعر البيتكوين إيجابيا وارتفع لأعلى قمة له في شهر مارس فوق مستوى 73 ألف دولار.

هذه الزيادة الكبيرة في القيمة من مستوى 42 ألف دولار التي استهل بها سعر البيتكوين العام الجديد 2024 جعلته ينهي النصف الأول من سنة 2024 فوق مستوى 62 ألف دولار أي بزيادة قدرها 20 ألف دولار وبنسبة 46% وهي نسبة كبيرة جعلت البيتكوين أفضل استثمار في سنة 2024.

وفقا لمنصة “ماتريكسبورت” فإن البيتكوين تغلب على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل واضح، حيث حقق هذا الأخير ارتفاع بنسبة 15% فقط بينما عملة البيتكوين حققت ارتفاع بنسبة 46% في نفس الفترة الزمنية أي بمعدل ثلاث أضعاف.

تقرير آخر من “ARK Invest” يوضح أداء البيتكوين على مدى فترة 7 سنوات.

حيث حققت عملة البيتكوين وارتفعت بمستوى سنوي يفوق 44% مقارنة بمتوسط عائد 5.7% لفئات الأصول الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الذهب والسلع والعقارات والسندات والأسهم والأسواق الناشئة.

باستثناء الانكماش في عام 2022، كان أداء البيتكوين بين عامي 2011 و2021 لا مثيل له، حيث حقق عوائد سنوية قدرها 230٪، مقارنة بـ 14٪ لمؤشر S&P 500.

أرقام ونسب مرعبة توضح فعالية البيتكوين في السنوات الماضية وأدائه مقارنة بباقي الأصول الاستثمارية الأخرى وهو الأمر الذي جعل أغلب الصناديق والمؤسسات تخصص له جزء في محافظها الاستثمارية وعدم القدرة على تجاهله مرة أخرى.

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