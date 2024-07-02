ارتفاع سعر LINK بنسبة 13٪ على المستوى الأسبوعي وسط المزيد من تجميع الحيتان المستمر

شهدت عملة Chainlink (LINK) ارتفاع ملحوظ في سعرها بنسبة تقريبا 13٪ خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بتجميع المؤسسات وحسابات الحيتان للعملة، وفقا لمنصة “Lookonchain”.

في منشور على منصة X بتاريخ 2 يوليو، أشار المحللون إلى أن 54 محفظة جديدة سحبت 2.08 مليون من عملة LINK بقيمة تقارب 30.3 مليون دولار من منصة بينانس خلال الأيام السبعة الماضية.

كما قامت أكبر محفظتين للحيتان بنقل ما قيمته حوالي 2 مليون دولار من LINK، مما ساهم في التعافي القوي للعملة خلال اليومين الماضيين.

الزخم المحيط بـ Chainlink:

تعرضت أسعار LINK لضغط تراجع السوق في يونيو، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى شهري عند 13 دولار في 24 يونيو.

ومع ذلك، يواصل نظام Chainlink البيئي التوسع من خلال عمليات تكامل جديدة.

في 30 يونيو، أبلغ الفريق عن 12 عملية تكامل لستة من خدماتهم عبر ثماني شبكات بلوكشين مختلفة.

كما أطلقت Chainlink منتج Data Streams الخاص بها على شبكة Avalanche في الأسبوع الماضي.

في 2 يوليو، أشار أحد أعضاء المجتمع، المعروف باسم “دون”، إلى أن منصة Chainlink لديها الآن 2566 عملية تكامل.

وأضاف أن 165 مشروع قام بدمج بروتوكولات التشغيل البيني عبر الشبكات (CCIP).

بالإضافة إلى ذلك، في الأول من يوليو، أفادت منصة التحليلات Santiment أن Chainlink صعدت إلى المركز الثاني من حيث نشاط المطورين.

وأحصت المنصة النشاط غير الزائد من المشروع واحتسبت متوسط هذا النشاط اليومي على مدار الثلاثين يوم الماضية، مما منح Chainlink درجة 526.

حاليا يتداول سعر العملة الرقمية LINK عند 14.36 دولار وقد تعافت العملة وارتفعت بنسبة 13٪ تقريبا منذ انخفاضها الأخير في شهر يونيو.

عملة LINK، مثل معظم العملات الرقمية البديلة، في اتجاه هبوطي منذ أعلى مستوى مسجل في عام 2024 عند 21.70 دولار والمسجلة في منتصف مارس.

ولا يزال سعر العملة أيضا منخفض بنسبة 74٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52.70 دولار في مايو 2021.

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