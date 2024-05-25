هونغ كونغ تسعى للتفوق على صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم بالولايات المتحدة بهذه الطريقة!

هونغ كونغ تسعى للتفوق على صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم بالولايات المتحدة

تدرس هونغ كونغ السماح بالرهان وتحصيص الايثيريوم في الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) التي تستثمر مباشرة في الايثيريوم.

وفقا لصحيفة “بيزنس تايمز”، تعمل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ على إشراك مصدري صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في المدينة لتقديم خدمات التحصيص من خلال منصات مرخصة.

تعزيز الدخل السلبي:

يمكن لهذا التغيير التنظيمي المحتمل أن يوفر مصدر جديد للدخل السلبي للمستثمرين، مما يمنح هونغ كونغ ميزة تنافسية على الولايات المتحدة، حيث مثل هذا العرض مقيد.

يوفر التحصيص للمستثمرين طريقة لكسب دخل سلبي عن طريق قفل العملات الرقمية على شبكة الايثيريوم للمساعدة في التحقق من صحة المعاملات، مما يحقق حاليا حوالي 4٪ سنويا من العملات الإضافية.

إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على عائدات التحصيص، فقد يعزز ذلك جاذبية صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الفورية في هونغ كونغ، والتي شهدت طلب معتدل منذ إطلاقها في أبريل.

يمكن أن تمنح هذه الخطوة هونج كونج ميزة تنافسية على الولايات المتحدة، التي وافقت مؤخرا على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم المقدمة من بورصة ناسداك وبورصة شيكاغو التجارية وبورصة نيويورك.

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