تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية تعاود الارتفاع وسط تقلبات سعرية ملحوظة

بدأت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة أسبوعها بتراجعات، منهية أطول سلسلة من التدفقات الإيجابية التي استمرت حتى يوم الاثنين.

إلا أن الظروف تغيرت بشكل ملحوظ، ربما نتيجة البيانات الواعدة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي صدرت يوم الثلاثاء.

مثلما أشرنا في مقالات سابقة سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية سلسلة من التدفقات الإيجابية استمرت لمدة 19 يوم، وهي الأطول منذ إطلاقها في منتصف يناير 2024.

لكن هذا الاتجاه تبدل مع بداية الأسبوع الجديد، حيث شهدت هذه الصناديق تدفقات خارجية بلغت 64.9 مليون دولار يوم الاثنين، و200.4 مليون دولار يوم الثلاثاء.

يمكن أن يعزى هذا التغيير في سلوك المستثمرين إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطورات اقتصادية هامة مثل إصدار مؤشر أسعار المستهلك واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، واللذين انعقدا في اليوم السابق.

مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي أظهرت تحسنا طفيفا في أرقام شهر مايو عن المتوقع، عادت التدفقات الإيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

شهدت أسعار البيتكوين ارتفاع فوري بنحو ألفي دولار لتصل إلى مستوى 70,000 دولار.

وفي الوقت نفسه، عاود المستثمرون ضخ الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة، بإجمالي تدفقات واردة بلغت 100.8 مليون دولار.

انعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كما كان متوقع، حيث أعلن البنك المركزي الأمريكي عن عدم تعديل أسعار الفائدة في هذه الدورة، خلافا لما قرره البنك المركزي الأوروبي.

على الرغم من التوقعات المستقرة، تسببت هذه الأخبار في هبوط مفاجئ في سعر البيتكوين بنحو ثلاثة آلاف دولار، ليصل سعرها الحالي إلى ما يزيد قليلا عن 67,500 دولار.

أدت هذه الحركة الشديدة إلى تصفية مراكز تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية.

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