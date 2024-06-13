محكمة في أوزبكستان تحكم بالسجن على طالب بسبب بيع العملات المشفرة

أصدرت محكمة في أوزبكستان حكم بالسجن الإداري لمدة 10 أيام على طالب يبلغ من العمر 24 عام، خريج جامعة ولاية “ترمذ”، وذلك بسبب بيعه لعملة مشفرة.

تُعد جامعة “ترمذ” الحكومية مؤسسة تعليمية عامة تقع في مدينة “ترمذ”، عاصمة مقاطعة “سورخانداريا” في أوزبكستان.

جاء هذا الحكم بعد أن أدانته المحكمة بخرق القوانين المتعلقة بتداول العملات الرقمية المشفرة في البلاد.

بدأت القضية عندما تلقت إدارة الشؤون الداخلية في مدينة “طشقند” (DIA) شكوى في الأول من يونيو.

كشف التحقيق الذي أعقب الشكوى عن تورط الطالب في معاملات غير قانونية تتعلق بالعملات المشفرة، والتي نفذها باستخدام هاتفه الذكي وبطاقته المصرفية.

خلال جلسة المحكمة، اعترف الطالب ببيع عملة مشفرة تُعرف باسم “notcoin” عبر تطبيق التيليغرام، مقابل مبلغ 800,000 سوم أوزبكستاني (حوالي 63 دولار).

وأوضح أنه لم يكن على علم بأن هذه الأفعال تعد خرقا للقانون، وطلب التساهل من المحكمة.

بعد الاستماع إلى ملابسات القضية واعترافات الطالب، قررت المحكمة الجنائية لمنطقة “تشيلانزار” إدانته بموجب الجزء الأول من المادة 155-4 من قانون المسؤولية الإدارية، التي تعالج الجرائم المتعلقة بتشريعات العملات الرقمية المشفرة في أوزبكستان.

تسلط هذه القضية الضوء على الأهمية المتزايدة للوعي بالقوانين التي تحكم تداول العملات المشفرة، والأخطار القانونية المحتملة التي قد تواجه الأفراد عند الانخراط في مثل هذه الأنشطة خاصة في الأماكن الجغرافية التي تحظرها.

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