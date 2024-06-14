العملة الرقمية TON تتفوق على XRP من حيث القيمة السوقية

شهدت العملات المشفرة مؤخرا تقلبات ملحوظة في ترتيبها حسب القيمة السوقية، حيث تمكنت Toncoin (TON) من تجاوز XRP التابعة لشركة الريبل، وفقا للبيانات الصادرة عن “CoinCodex”.

تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ TON حوالي 27.38 مليار دولار، مقارنة بـ 26.57 مليار دولار لـ XRP.

خلال 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة Toncoin بأكثر من 2%، بينما انخفضت قيمة XRP بنسبة 1.55% في نفس الفترة الزمنية.

أداء عملة TON الاستثنائي:

Toncoin، العملة المشفرة الأصلية للشبكة المفتوحة (Telegram Open Network)، حققت أداء استثنائي خلال العام الماضي.

حيث ارتفع سعرها بنسبة 456%، مما جعلها تتفوق في الأداء على 80% من أفضل 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

يُعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى النمو المستمر في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على شبكة TON، والتي تجاوزت الآن حاجز 500 مليون دولار.

تشمل المشاريع الرائدة على شبكة TON كلا من Tonstakers وDeDust وSTON.fi، التي ساهمت بشكل كبير في هذا النمو.

تراجع أداء XRP:

في المقابل، كانت XRP واحدة من العملات المشفرة التي شهدت أداء مخيب ضمن قائمة أفضل 100 عملة.

وعلى الرغم من ارتفاعها الكبير في يوليو الماضي بعد الفوز الجزئي لشركة الريبل في قضيتها القانونية ضد هيئة SEC، إلا أن XRP لم تستطع الحفاظ على زخمها وفقدت معظم مكاسبها.

هذا الأداء الضعيف جعلها تبدو أقل جاذبية مقارنة بغيرها من العملات الرقمية، مثل TON.

يشير المحلل “بيل مورغان” إلى أن انخفاض XRP بنسبة 85.9٪ عن أعلى مستوى قياسي لها يجعلها واحدة من أسوأ العملات أداء إلى جانب كاردانو (ADA) وبولكادوت (DOT).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن XRP لا تزال تتفوق على TON في بعض المنصات الأخرى مثل CoinGecko وcoinmarketcap مما يعكس وجود اختلافات في البيانات بين مواقع التتبع المختلفة.

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