التدفق الخارجي من صناديق ETF البيتكوين مستمر: التفاصيل هنا

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) استنزاف مستمر لرأس المال، مما يشير إلى اتجاه هبوطي مستدام لهذه الفئة من الأصول.

ولا يزال السبب وراء تراجع وول ستريت عن توجهها العدواني تجاه صناديق ETF البيتكوين الفورية غير واضح، لكن النتيجة هي انخفاض مستمر في سعر البيتكوين.

وفقا للبيانات الصادرة عن “SoSoValue”، بلغ إجمالي التدفقات الخارجية لصناديق ETF البيتكوين نحو 139.98 مليون دولار في 20 يونيو.

وكان صندوق شركة “Grayscale Investments” هو الأكثر تضررا، حيث سجل تدفقات خارجية قدرها 53 مليون دولار.

تلتها شركة “Fidelity Investments” بتسجيل تدفقات خارجية بلغت 51 مليون دولار.

كما شهدت صناديق Bitwise (BITB) تدفقات خارجية بقيمة 32 مليون دولار، في حين سجلت “VanEck” خسارة في رأس المال بلغ 4 مليون دولار مقارنة بحجمها.

أما صندوق “Invesco Galaxy Digital” فقد شهد تدفقات خارجية بقيمة 2 مليون دولار.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه العام، كان صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock استثناء، حيث سجل حجم تداول يومي قدره 565 مليون دولار مع تدفقات واردة صافية بقيمة مليون دولار.

شهدت جميع منتجات ETF البيتكوين الفوري تقريبا ارتفاع في حجم التداول، مما يعكس اهتمام مستمر بالسوق رغم التدفقات الخارجة الكبيرة.

على مدار الأسبوع الماضي، سجلت منتجات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات خارجية صافية بلغت 900 مليون دولار، وكان يوم 20 يونيو هو اليوم الخامس على التوالي من حيث التدفقات الخارجة، مما يمثل أسوأ أداء لهذه المنتجات منذ منتصف أبريل.

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