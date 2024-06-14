الربح عن طريق عملات الميم: “مايكل نوفوغراتز” يعلق حول ذلك!

شهدت عملات الميم (Memecoins) ازدهار منقطع النظير هذا العام، مع وصول قيمتها السوقية إلى ما يقارب 60 مليار دولار وسط انتعاش السوق بشكل عام.

ورغم أن بعض المحللين ينتقدون هيمنة هذه العملات على مشاريع أخرى أكثر جدية في صناعة العملات الرقمية، إلا أن “مايكل نوفوغراتز”، رئيس شركة “Galaxy Digital”، يعتقد أن لهذه العملات سرد قوي في الاقتصاد الرقمي.

رأي “مايكل نوفوغراتز” في عملات الميم:

في حديثه عن كيفية استفادة المستثمرين من العملات الرقمية ذات طابع الميم، أشار “نوفوغراتز” إلى طريقتين رئيسيتين.

في مقابلة له مع “Business Untitled”، أوضح “نوفوغراتز” أن الطريقة الأولى تتعلق باختيار عملة الميم المناسبة للاستثمار فيها، بينما تتمثل الطريقة الثانية في إنشاء عملة ميم جديدة.

وقال “نوفوغراتز”:

سواء كنت معجب بها أم لا، أصبحت عملات الميم حجر الزاوية في اقتصاد العملات المشفرة… وفي السوق الحالية، تعد واحدة من أقوى التوجهات الموجودة.

تعليقاته جاءت في سياق تقرير صدر عن “Galaxy Digital”، حيث دافعت الشركة عن فكرة أن عملات الميم ليست مجرد اتجاه عابر.

بدلا من ذلك، يجادل التقرير بأن الغرض الأساسي من هذه العملات هو إنشاء الثروة.

المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية ذات طابع الميم:

رغم النمو الكبير الذي شهده سوق العملات الرقمية ذات طابع الميم، والذي بلغ حجم التداول الفوري فيه في منصات التداول حوالي 13 مليار دولار في شهر مارس الماضي، يظل هناك العديد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه العملات.

وفقا لتقرير حديث من “CoinShares”، توجد تحديات كبيرة مثل التلاعب بالسوق وقضايا السيولة الناتجة عن تركيز الأصول بين عدد قليل من حاملي العملات.

هذا التركز في الأصول يجعل السوق عرضة لتقلبات سعرية كبيرة عند قيام هؤلاء الحيتان بصفقات ضخمة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة، خصوصا على منصات التداول اللامركزية.

إضافة إلى ذلك، يشير معامل جيني المرتفع البالغ 0.8 إلى وجود مركزية كبيرة في حيازة هذه العملات، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بها.

لذا ورغم أن عملات الميم قد وفرت فرصا كبيرة للمستثمرين لتحقيق أرباح، إلا أنها تأتي مع مجموعة من المخاطر التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.

التفوق في هذا السوق يتطلب فهم دقيق للديناميات التي تؤثر على هذه العملات وقدرة على التكيف مع تقلباتها.

وبينما يرى بعض الخبراء أن هذه العملات تحمل إمكانيات هائلة، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر والاعتماد على استراتيجيات استثمار مدروسة.

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