الحذر من أحد أشهر مخططات التصيد الاحتيالي على شبكة TON

كشفت شركة “Match Systems” عن تفاصيل مخطط تصيد احتيالي شائع يستهدف مستخدمي شبكة TON، ويعمل تحت اسم “notcoin-airdrop”.

هذا المخطط الاحتيالي يستغل جاذبية العروض المجانية لإيقاع الضحايا في فخ سرقة أموالهم.

المخطط الاحتيالي: notcoin-airdrop (SCAM!)

كيفية عمل المخطط الاحتيالي:

يقوم المخطط بخداع المستخدمين عبر سلسلة من الخطوات المدروسة بعناية لجعلهم يعتقدون أنهم يشاركون في عملية توزيع مجاني مشروعة للعملات المشفرة (الايردروب).

وهنا تفاصيل الخطة:

إعلان مضلل: يبدأ المخطط بتوجيه إعلان إلى الضحايا المستهدفين حول عملية توزيع مجانية للعملات المشفرة، ويشجعهم على المشاركة للحصول على عملات مجانية. توجيه الضحية إلى الموقع: يتبع الضحية الرابط المقدم في الإعلان، معتقدا أنه سيشارك في عملية توزيع شرعية للعملات. اتصال المحفظة وتوقيع الصفقة: يُطلب من الضحية ربط محفظته الرقمية بالموقع وتوقيع صفقة للحصول على العملات المجانية. سرقة الأموال: بعد توقيع الصفقة، تُحول جميع الأموال من محفظة الضحية إلى عنوان المحتال.

العنوان المشار إليه يستخدم لجمع الأموال من المستخدمين غير المنتبهين، حيث يكسب المحتال عشرات الآلاف من الدولارات يوميا.

هذه الأموال المسروقة تُغسل عبر منصات التداول اللامركزية (DEXs) والمركزية (CEXs)، مما يجعل من الصعب تتبعها واستعادتها.

كيف تحمي نفسك؟

للأسف، يزداد ذكاء المحتالين في تصميم مخططات معقدة لإغراء الضحايا المحتملين.

ومع ذلك، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك:

توخى الحذر من العروض المجانية .

. تحقق من المصدر : قبل النقر على أي رابط أو تقديم أي معلومات، تأكد من مصدر العرض، اتبع القنوات الرسمية وراجع المراجعات والتحذيرات من الآخرين.

: قبل النقر على أي رابط أو تقديم أي معلومات، تأكد من مصدر العرض، اتبع القنوات الرسمية وراجع المراجعات والتحذيرات من الآخرين. لا تشارك معلوماتك الشخصية : تجنب إدخال معلومات محفظتك أو التوقيع على الصفقات بدون التأكد من الشرعية الكاملة للعملية.

: تجنب إدخال معلومات محفظتك أو التوقيع على الصفقات بدون التأكد من الشرعية الكاملة للعملية. استخدام محافظ آمنة: استخدم محافظ توفر ميزات أمان متقدمة، مثل محافظ الأجهزة أو محافظ التوقيعات المتعددة أو المصادقة الثنائية.

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