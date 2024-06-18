سوق الكريبتو يخسر أكثر من 100 مليار دولار في ظرف ساعات!

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة تقلبات حادة حيث فقد ما يزيد عن 100 مليار دولار في غضون ساعات قليلة، وسط تزايد التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين المتداولة، التي وصلت إلى 146 مليون دولار.

سعر البيتكوين يتعرض لضغوط شديدة:

بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة نسبيا، اتجهت عملة البيتكوين نحو الانخفاض بقوة خلال 12 ساعة الماضية، حيث تراجع سعر العملة إلى أدنى مستوى شهري عند 64,000 دولار.

جاءت هذه الانخفاضات تزامنا مع زيادة التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، مما دفع السعر إلى هبوط حاد.

خلال الأسبوع الماضي، حاولت عملة البيتكوين تجاوز حاجز 70,000 دولار عدة مرات، لكنها فشلت في ذلك.

وجاءت المحاولة الأخيرة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الإيجابية يوم الأربعاء، مما دفع البيتكوين للارتفاع من أقل من 67,000 دولار إلى 70,000 دولار في دقائق قليلة.

لكن سرعان ما واجهت هذه الارتفاعات مقاومة قوية من قبل المضاربين على الانخفاض، خاصة بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن عدم نيته خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع البيتكوين بشكل كبير.

بحلول مساء الجمعة، انخفضت البيتكوين بمقدار 5,000 دولار لتصل إلى 65,000 دولار.

على الرغم من الاستقرار النسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع طفيف إلى ما يزيد عن 66,000 دولار، شهد يوم الاثنين محاولة جديدة من المضاربين على الارتفاع لرفع السعر إلى 67,000 دولار.

إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل أيضا، مما دفع السعر إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى شهري عند 64,000 دولار، مع تصفية مراكز بقيمة تقارب 500 مليون دولار.

تزامن هذا التراجع السعري مع دفعة جديدة من التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين المتداولة، حيث بلغت قيمتها 145.9 مليون دولار من جميع هذه المنتجات.

أدى ذلك إلى تراجع القيمة السوقية للبيتكوين إلى أقل من 1.3 تريليون دولار، فيما زادت هيمنة البيتكوين على السوق بنسبة 0.7% لتصل إلى 52.1% خلال الليل.

في ظل تزايد هيمنة البيتكوين وتراجعها السريع، شهدت العملات الرقمية البديلة انخفاضات حادة، حيث تكبدت معظمها خسائر كبيرة.

ومن بين العملات الأكثر تضررا كانت SHIB وUNI وWIF، التي شهدت جميعها انخفاضات بنحو 10%.

كما عانت كل من سولانا و Dogecoin و Toncoin وكاردانو و Avalanche و Chainlink من انخفاضات حادة.

اقتربت DOT من الانهيار إلى أقل من 6 دولار، فيما استمرت كل من ETH وBNB في الانخفاض أيضا.

على الرغم من هذه التراجعات الواسعة، برزت XRP كاستثناء وحيد بين العملات البديلة الرئيسية، حيث ارتفع سعرها إلى أكثر من 0.5 دولار وسط تصحيح عام في السوق.

في المجمل، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى أقل من 2.5 تريليون دولار خلال اليوم الماضي، مما يعني خسارة تقدر بنحو 100 مليار دولار منذ ذروة الأمس.

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