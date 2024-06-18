البنك المركزي البرازيلي يواصل تطوير عملة CBDC الخاصة به وسط تحديات الخصوصية

أخذ Banco Central do Brasil (BCB) خطوة جريئة نحو المستقبل الرقمي، لينضم بذلك إلى ركب العديد من البنوك المركزية العالمية التي تسعى لتحديث الأنظمة المالية من خلال العملات الرقمية.

المشروع البرازيلي، الذي يتمثل في العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) المعروفة باسم “دريكس” (Drex)، يبرز كجزء من توجه عالمي نحو الابتكار الرقمي، ولكنه يواجه أيضا تحديات معقدة تتعلق بالخصوصية والامتثال القانوني.

التحديات الرئيسية في تطوير العملة الرقمية CBDC:

في ظل السعي نحو إطلاق “دريكس”، يواجه البنك المركزي البرازيلي عقبة كبيرة تتعلق بضمان الخصوصية القوية للبيانات، وهي مسألة حيوية لا يمكن التغاضي عنها.

وفقا لتقرير صدر في 6 يونيو عن البنك، لا تزال التكنولوجيا الحالية للحفاظ على الخصوصية غير ناضجة بما يكفي لتلبية جميع معايير الخصوصية القانونية المطلوبة.

هذه المعضلة ليست فريدة للبرازيل، فالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات مشابهة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين وضمان سجلات معاملات شفافة وآمنة.

يدرك البنك المركزي البرازيلي أن الفشل في حماية الخصوصية يمكن أن يقوض ثقة الجمهور، وهو عامل حاسم لاعتماد واسع النطاق للعملة الرقمية للبنك المركزي.

يُظهر اعتماد “دريكس” على تقنية “Hyperledger Besu” المستندة إلى الايثيريوم.

ركزت المرحلة الأولى من البرنامج التجريبي على استكشاف فوائد منصة “دريكس”، والتي تم تصميمها لمحاكاة العمليات باستخدام العملات الرقمية.

أما المرحلة الثانية، فتسعى إلى اختبار العقود الذكية التي طورها وأدارها مشاركون خارجيون.

هذه الخطوة حاسمة لتعزيز إطار الحوكمة لنظام “دريكس” البيئي وضمان فاعلية العمليات المالية اللامركزية.

ومع ذلك، فإنها تضع تحديات إضافية تتعلق بالحفاظ على الخصوصية والأمان.

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