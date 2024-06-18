بورصة الأوراق المالية الأسترالية توافق على إدراج أول صندوق تداول فوري للبيتكوين في هذا الموعد!

وافقت بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، أكبر بورصة في أستراليا، على إدراج أول صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF)، وهو “VanEck Bitcoin ETF”، الذي سيتم تداوله بدءا من 20 يونيو.

يأتي هذا الإدراج بعد النجاح الذي حققته شركة “VanEck” في إطلاق صندوق VanEck Bitcoin Trust (HODL) في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

نمو سوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في أستراليا:

أوضح “أريان نيرون”، الرئيس التنفيذي لشركة “VanEck” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على التعرض للبيتكوين في أستراليا، وخاصة من خلال الأدوات الاستثمارية التي تتمتع بالشفافية والتنظيم الجيد.

هذا وأكد “نيرون” أن صندوق “VBTC” سيبسط عملية الوصول إلى البيتكوين للمستشارين والمستثمرين من خلال إدارة التعقيدات المتعلقة بالحصول على الأصول الرقمية وتخزينها وحمايتها.

عادة ما يتأثر سعر البيتكوين بحركة الأموال الواردة والصادرة من هذه الصناديق ETF ففي حالة ما تراجعت الأموال الواردة يتراجع سعر البيتكوين والعكس صحيح.

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين تحت المستوى 65000 دولار، بانخفاض قدره 1% خلال 24 ساعة الماضية، وحوالي 3% على مدار الأسبوع الماضي، مما يجعله قريبا من مستوى الدعم الحاسم عند 65,000 دولار.

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