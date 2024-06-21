بينانس تعلن فتح استقبال وارسال USDT القائم على بلوكشين Toncoin (TON)

أعلنت منصة بينانس مؤخرا عن دمج عملة التيثر (USDT) المستقرة على شبكة Toncoin (TON) الشهيرة.

يمكن الآن للمستخدمين البدء في إيداع وسحب العملة الرقمية USDT باستخدام البلوكشين المرتبط بتطبيق التيليغرام (TON).

في 19 أبريل، أعلن كل من “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، و”بافل دوروف”، الرئيس التنفيذي لشركة التيليغرام، عن إصدار USDT على شبكة TON خلال مؤتمر “TOKEN2049”.

ومنذ ذلك الحين، حقق عرض USDT على TON نجاح كبير، حيث تجاوزت قيمته بالفعل 580 مليون دولار.

هذا النمو السريع جعل TON يحتل المرتبة السادسة بين شبكات البلوكشين من حيث حصة USDT، بعد ترون والايثيريوم وسولانا التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى.

في سياق آخر، أعلنت شركتا التيثر وTON عن خططهما لإطلاق أكثر من 100 عملية تكامل مع شركاء عالميين.

يهدف هذا التكامل إلى تعزيز اعتماد USDT وشبكة TON في الأسواق العالمية، مما يوسع من نطاق استخدام العملة المستقرة والبنية التحتية للبلوكشين المرتبطة بتطبيق التيليغرام.

رغم هذه التطورات الإيجابية، من المثير للاهتمام أن مشروع Toncoin وعملته الرقمية TON لم يتم إدراجها بعد في السوق الفوري على بينانس.

إذا وحتى الآن، يتم تداول Toncoin فقط على شكل عقود آجلة دائمة على منصة بينانس، والعملة TON تمثل تاسع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

فهل اقترب موعد إدراج العملة الرقمية TON على منصة بينانس؟

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