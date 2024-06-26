شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.29% اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، مما أدى إلى انخفاض سعرها 61,752 دولارًا فى البورصات الأجنبية مثل CoinMarketCap، وفقاً لموقع gadgets360.

أظهرت عملة Ether ارتفاعًا طفيفًا فى الأسعار بنسبة 2.63% اليوم الأربعاء، وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الأثير بسعر 3,725 دولارًا فى البورصات الدولية.

اعتبارًا من يوم الأربعاء، تشمل الخسائر المتداولة في العملات المشفرة Binance Coin وRipple وTron وNear Protocol وUniswap وPolygon وLeo وCosmos.

وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي يتم تداول أرباحها، Tether، وSolana، وDogecoin، وCardano، وShiba Inu، وAvalanche.

تمكن سوق العملات المشفرة بشكل عام من الارتفاع بنسبة 0.91% في التقييم خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.28 تريليون دولار، حسبما يظهر CoinMarketCap.