حجم التداول اليومي لعملة التيثر على شبكة ترون يتجاوز حجم تداول شركة "فيزا"

حقق حجم التداول اليومي لعملة التيثر (USDT) على شبكة ترون (TRON) إنجاز استثنائي، حيث وصل إلى 53 مليار دولار خلال 24 ساعة، متفوقا بذلك على متوسط حجم التداول اليومي لشركة “فيزا” العملاقة في معالجة المدفوعات، والذي بلغ 42 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.

تشير هذه المقارنة إلى النقلة النوعية في استخدام العملات المستقرة والبنية التحتية للبلوكشين.

معروف عن “فيزا” أنها واحدة من أكبر شركات معالجة المدفوعات في العالم، تدير مليارات المعاملات يوميا عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة.

في هذا السياق، يظهر نجاح شركة التيثر على شبكة ترون بوضوح تحول كبير في كيفية تنفيذ المعاملات المالية على المستوى العالمي.

بحسب البيانات الأخيرة من حساب “Lookonchain” على تويتر، جاء نص التغريدة كالتالي:

يبلغ حجم تداول USDT على مدار 24 ساعة على شبكة ترون 53 مليار دولار، متجاوزا بذلك متوسط حجم التداول اليومي لشركة فيزا، والذي بلغ 42 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.

كما تشير البيانات من “TronScan” إلى أن USDT على شبكة ترون قد تجاوزت 45.5 مليون محفظة، فيما بلغ إجمالي عدد التحويلات أكثر من 1.8 مليار خلال نفس الفترة.

ومن اللافت للنظر أن أكبر عشرة حاملي USDT على شبكة ترون يمتلكون 27.69٪ من إجمالي العرض، بما يعادل 16.56 مليار USDT.

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