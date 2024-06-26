كيفية دمج منصة TradingView مع حساب الوسيط الخاص بك؟

برزت منصة TradingView كمنصة شائعة بين المتداولين بسبب واجهتها البديهية وأدوات الرسوم البيانية المتقدمة وامكانيتها في الاندماج مع حسابات الوساطة المختلفة بطريقة سلسة، كما أنها تقدم مجموعة من المزايا والميزات التي تعزز تجربة التداول.

تشير عملية الاندماج إلى التكامل السلس لمنصة الرسوم البيانية والتداول الشهيرة (TradingView) مع العديد من شركات الوساطة مثل easyMarkets وغيرها ويسمح هذا الاندماج للمتداولين بتنفيذ الصفقات مباشرة من المنصة مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة وتمكين التداول بطريقة أكثر كفاءة.

دليل خطوة بخطوة لتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة TradingView

1 .الدخول إلى موقع TradingView الإلكتروني

انتقل إلى موقع TradingView الرسمي عن طريق إدخال “tradingview.com” في شريط عنوان متصفح الويب الخاص بك، وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول مباشرة إلى المنصة عن طريق كتابة “www.tradingview.com” في محرك البحث.

2 .تسجيل الدخول إلى حساب TradingView الخاص بك

إذا كان لديك حساب على المنصة بالفعل تابع تسجيل الدخول عن طريق إدخال عنوان بريدك الإلكتروني المسجل وكلمة المرور في الحقول المخصصة، انقر على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى لوحة تحكم TradingView الخاصة بك.

إذا كنت جديدًا في المنصة فيمكنك إنشاء حساب جديد من خلال النقر على خيار “التسجيل” أو “إنشاء حساب” واتباع المطالبات لإكمال عملية التسجيل.

3 .الوصول إلى لوحة تكامل الوساطة

بمجرد تسجيل الدخول إلى حساب TradingView الخاص بك، انتقل إلى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة حيث ستجد اسم المستخدم أو رمز الملف الشخصي الخاص بك، انقر عليها لتظهر قائمة منسدلة ثم حدد خيار “الوساطة” من القائمة.

4 .اختر وسيط التداول الخاص بك

في لوحة Brokerage Integration قم بالتمرير خلال قائمة الوسطاء المدعومين حتى تجد وسيط التداول الخاص بك، ثم انقر فوق الزر “الاتصال” أو “الاتصال بالوسيط” بجوار شعار الوسيط لبدء عملية التكامل.

5 .تسجيل الدخول إلى حساب الوسيط الخاص بك

بعد اختيار شركة الوساطة الخاصة بك، سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك مباشرة من منصة TradingView، أدخل بيانات اعتماد الحساب بما في ذلك عنوان بريدك الإلكتروني المسجل وكلمة المرور في الحقول المتوفرة.

6 .التفويض والتأكيد

بمجرد إدخال بيانات اعتماد الحساب الخاص بك، انقر فوق الزر “تسجيل الدخول” أو “التفويض” لمنح TradingView الإذن للوصول إلى بيانات الحساب الخاص بك وتنفيذ الصفقات نيابة عنك.

7 .التحقق (إن أمكن)

اعتمادًا على إعدادات حسابك وتفضيلات الأمان، قد يُطلب منك إكمال خطوة تحقق إضافية مثل إدخال رمز التحقق لمرة واحدة الذي يتم إرساله إلى عنوان بريدك الإلكتروني المسجل أو رقم هاتفك المحمول.

8 .التأكيد واستكمال التكامل

بعد تسجيل الدخول والتفويض بنجاح، ستتلقى رسالة تأكيد تشير إلى أنه تم دمج حسابك مع TradingView بنجاح، يمكنك الآن الوصول إلى ميزات الحساب الخاص بك، بما في ذلك بيانات السوق في الوقت الفعلي ووظائف التداول مباشرةً من منصة TradingView.

نصائح لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

– التحقق من بيانات اعتماد الحساب: تأكد من إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الصحيحين المرتبطين بحسابك، يمكن أن تؤدي الأخطاء المطبعية أو بيانات الاعتماد غير الصحيحة إلى فشل تسجيل الدخول.

– تمكين المصادقة الثنائية: إذا قمت بتمكين المصادقة الثنائية لحسابك، فتأكد من إدخال رمز التحقق على الفور لإكمال عملية تسجيل الدخول.

– مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح: في بعض الأحيان، قد تتداخل ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط القديمة للمتصفح مع عملية تسجيل الدخول، يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط في متصفحك في حل أي مشكلات متعلقة بتسجيل الدخول.

– الاتصال بالدعم: إذا واجهت مشكلات مستمرة في تسجيل الدخول أو كنت تواجه صعوبة في دمج حسابك مع TradingView، فلا تتردد في التواصل مع دعم عملاء TradingView أو فريق دعم الوسيط الخاص بك للحصول على المساعدة.

مزايا الاندماج:

1 .الرسوم البيانية والتحليل الفني المحسن:

يوفر الاندماج مع منصة Tradingview إمكانات رسوم بيانية متقدمة، بما في ذلك مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسم وأنواع الرسوم البيانية، يمكن للمتداولين تحليل تحركات الأسعار وتحديد الاتجاهات واكتشاف فرص التداول المحتملة باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات القابلة للتخصيص.

2 .تنفيذ سلس للتداول:

بفضل الاندماج يمكن للمتداولين تنفيذ الصفقات مباشرة من منصة الرسوم البيانية TradingView، وهذا يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات والمنصات المختلفة وتبسيط سير عمل التداول وتوفير الوقت.

3 .الوصول إلى شركات وساطة متعددة:

يمكن للمنصة التكامل مع شركات الوساطة المختلفة، مما يوفر للمتداولين خيار الوسطاء لتنفيذ الصفقات معهم، يتيح ذلك للمتداولين اختيار الوسيط الذي يناسب تفضيلاتهم التجارية مثل أسعار العمولات والأسواق المتاحة وأدوات التداول.

4 .بيانات السوق في الوقت الفعلي:

يوفر للمتداولين بيانات السوق في الوقت الفعلي مما يمكنهم من اتخاذ التداول بشكل جيد بناءً على أحدث معلومات الأسعار، يتضمن ذلك عروض الأسعار في الوقت الفعلي ومخططات الأسعار وعمق السوق، مما يضمن وصول المتداولين إلى المعلومات الحديثة لإجراء تحليل دقيق.

5 .التداول الاجتماعي:

يتضمن الاندماج ميزات التداول الاجتماعي التي تسمح للمتداولين بمشاركة الرسوم البيانية والأفكار والاستراتيجيات مع مجتمع من المتداولين، وهذا يعزز التعاون وتبادل المعرفة وتمكين المتداولين من التعلم من بعضهم البعض وتحسين مهاراتهم التجارية.