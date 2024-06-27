تحديث جديد في الدعوى القضائية القائمة بين شركة الريبل وهيئة SEC

القضية المستمرة بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وصلت إلى ما يسمى بـ “المرحلة التجريبية”.

وعلى الرغم من أن هذه المرحلة تعد أساسية لحل الدعوى، إلا أنه لا يوجد مؤشرات واضحة حول موعد انتهائها بشكل فعلي.

الوضع الحالي في الدعوى القائمة بين شركة الريبل وهيئة SEC:

أحد التطورات البارزة في الأسابيع القليلة الماضية هو تخفيض هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبها للغرامة من 2 مليار دولار إلى 102.6 مليون دولار.

وأوضحت الهيئة في ذلك الوقت في بيانها بما يلي:

تتجنب شركة الريبل مقارنة عقوبة تسوية Terraform بالربح الإجمالي للسلوك المخالف. هذه النسبة (420 مليون دولار / 3.587 مليار دولار) أعلى بكثير من التي تتوقعها شركة الريبل. وبتطبيق ذلك على إجمالي الأرباح البالغة 876.3 مليون دولار، تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة هنا من المحكمة فرض غرامة قدرها 102.6 مليون دولار، مقارنة بالسقف البالغ 10 مليون دولار الذي تصر عليه شركة الريبل.

وطالب الفريق القانوني لشركة الريبل بعقوبة أقل لا تتجاوز 10 مليون دولار.

في تطور آخر له علاقة بسياق القضية، استقال “ديفيد هيرش”، رئيس قسم الأصول المشفرة والسيبرانية في هيئة الأوراق المالية والبورصات، من منصبه.

كما تواجه شركة الريبل تحديات قانونية أخرى في كاليفورنيا، حيث يُتهم الرئيس التنفيذي “براد غارلينغهاوس” في دعوى مدنية.

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