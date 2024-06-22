ما مصير سعر XRP في حال خسارة الريبل قضيتها أمام هيئة SEC الأمريكية؟

تدخل الدعوى القضائية بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مراحل حاسمة منذ أبريل 2023.

ورغم أن شركة الريبل حققت عدة انتصارات جزئية في المحكمة خلال العام الماضي، إلا أن الهيئة التنظيمية لا تزال تملك فرص للخروج منتصرة.

في هذا المقال سنستعرض التأثيرات المحتملة على سعر XRP في حال خسارة شركة الريبل للقضية.

في حالة خسارة شركة الريبل للقضية ما تأثير ذلك على سعر XRP؟

الأمر الشبه المؤكد أن خسارة شركة الريبل أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة XRP.

السبب الرئيسي هو احتمالية اهتزاز ثقة المستثمرين في العملة، مما قد يؤدي إلى خروجهم الجماعي من العملة.

كما قد تواجه شركة الريبل غرامات مالية ضخمة وقيود تشغيلية جديدة، مما قد يضر بسمعتها ويقلل من تبني واستخدام XRP.

فوز هيئة الأوراق المالية والبورصات في القضية قد يسفر عن تصنيف XRP كأوراق مالية، مما سيترتب عليه رقابة تنظيمية أكثر صرامة.

هذا قد يؤثر بشكل كبير على استخدام XRP في المعاملات المالية العالمية وعبر الحدود، مما يشكل عائقا أمام نمو العملة.

وأخيرا، فإن هذه النتيجة السلبية لن تؤثر فقط على XRP، بل قد تهز سوق العملات المشفرة بأكمله، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وزيادة عدم اليقين بين المستثمرين بسبب مخاوف من إجراءات تنظيمية إضافية تجاه عملات رقمية أخرى.

العقوبات المحتملة:

تشكل حجم العقوبات المتوقعة على الريبل موضوع رئيسي في النزاع القضائي.

في البداية، طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بغرامة ضخمة بلغت ملياري دولار، موجهة اتهامات للشركة بإجراء عرض غير مسجل للأوراق المالية من خلال بيع عملات XRP.

وردت الريبل على هذا الادعاء بأن الغرامة يجب ألا تتجاوز 10 مليون دولار، مشيرة إلى غياب الادعاءات المباشرة بالاحتيال في القضية، على عكس قضية Terraform Labs التي انتهت بغرامة مدنية قدرها 420 مليون دولار.

في تطور لاحق، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتخفيف مطالبها، مقترحة غرامة أقل قدرها 102.6 مليون دولار.

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