شركة “3iQ” تطلق أول صندوق متداول في البورصة (ETP) لعملة سولانا في أمريكا الشمالية

أعلنت شركة إدارة الأصول الكندية “3iQ” عن تقديمها نشرة إصدار إلى لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) لإطلاق منتج متداول في البورصة (ETP) لعملة سولانا في بورصة تورونتو للأوراق المالية (TSX).

إذا تمت الموافقة على هذا الصندوق، سيكون أول ETP سولانا يتم تداوله بشكل علني في أمريكا الشمالية.

التفاصيل:

في إعلان عبر منصة X بتاريخ 20 يونيو، كشفت شركة “3iQ” عن تقديم نشرة إصدار أولية لصندوق سولانا (QSOL) في كندا، تمهيدا لطرحها العام الأولي.

حالما تتم الموافقة على هذا الصندوق من قبل لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC)، سيتم تداوله تحت مؤشر QSOL.

يهدف هذا الصندوق إلى توفير تعرض المستثمرين لعملة SOL، بالإضافة إلى فرص لتحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال وعوائد من عمليات التحصيص.

صرح “جريج بنهايم”، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات ورئيس قسم التجارة في شركة “3iQ”، في بيان صحفي:

تسعى 3iQ إلى وضع معيار عالمي للتميز، ونحن فخورون بالتعاون الوثيق مع OSC لتعزيز مشهد الاستثمار في الأصول الرقمية في كندا بشكل مسؤول.

منذ تأسيسها في عام 2012، أثبتت شركة “3iQ” نفسها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة صناديق استثمار الأصول الرقمية.

حيث قدمت الشركة للمستثمرين أدوات استثمار مريحة للتعرف على الأصول الرقمية.

من بين هذه الأدوات، صناديق بيتكوين (QBTC) والايثيريوم (QETH)، والتي كانت من بين أولى صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة علنا في كندا.

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