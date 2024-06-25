انخفاض الفائدة المفتوحة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية يشير إلى المزيد من الضغط على الأسعار!

أشار تقرير “Bitfinex” إلى أن عملة البيتكوين من الممكن أن تستمر في اتجاهها الهبوطي وفقا للمؤشرات الحالية.

اختبر سعر البيتكوين بالفعل مستوى تحت 60 ألف دولار في الساعات القليلة الماضية، لكن عادت العملة للصعود والارتفاع فوق مستوى 60 ألف دولار والتي مازالت تتداول عنده في وقت نشر هذه المقالة.

الانخفاض في سعر البيتكوين جاء بالتزامن مع استمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في الولايات المتحدة مع بداية الأسبوع الجديد.

وفقا لأحدث تقرير أسبوعي من منصة تداول العملات المشفرة “Bitfinex”، فقدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار يوميا خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 544.1 مليون دولار في تدفقات خارجة جماعية.

وأوضح المحللون في “Bitfinex” أن هذه التدفقات هي نتيجة مزيج من استجابة المستثمرين للأخبار السلبية على المدى القصير وتفكيك استراتيجيات المراجحة الأساسية/التمويلية بسبب معدلات التمويل السلبية.

انخفاض الفائدة المفتوحة للبيتكوين:

وأشار تقرير “Bitfinex” إلى أن إحدى علامات تفكيك استراتيجيات المراجحة هي الانخفاض الحاد في الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) ومنصات التداول الأخرى.

انخفضت الفائدة المفتوحة في بورصة شيكاغو التجارية بمقدار 220 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفضت إجمالي الفائدة المفتوحة عبر المنصات الأخرى بأكثر من 450 مليون دولار في نفس الفترة.

أدى هذا التراجع إلى انخفاض إجمالي الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغ 36.99 مليار دولار في 7 يونيو، إلى 33.3 مليار دولار.

صرح المحللون بأن هذا الانخفاض في الفائدة المفتوحة (OI) يتزامن مع معدلات التمويل السلبية التي لوحظت في العديد من البورصات خلال الأسبوع الماضي، ويتوافق مع التدفقات الخارجة لصناديق الاستثمار المتداولة، مما يشير إلى تفكيك كبير لتداولات المراجحة التمويلية المرتبطة بتلك التدفقات.

لذلك، من المهم ألا يتم تفسير جميع التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة على أنها مبيعات فورية مباشرة.

استنادا إلى تقرير “Bitfinex Alpha” الأخير، توقع المحللون أن البيتكوين قد تقترب من قاعها، حيث ترتبط التدفقات الخارجة الثقيلة من صناديق الاستثمار المتداولة غالبا بتكوين قيعان محلية.

عندما انخفضت البيتكوين إلى أقل من 70,000 دولار في أوائل يونيو، شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة سبعة أيام متتالية من صافي التدفقات الخارجة، مما يسلط الضوء على تأثير التحركات السعرية الحادة على معنويات المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة.

وأكد المحللون أن هذا النمط مهم للغاية للمستثمرين لمراقبته، حيث يوفر غالبا أدلة على الانعكاسات المحتملة أو نقاط الاستقرار داخل السوق.

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