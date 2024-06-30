القاضي يسمح بمواصلة أغلب قضايا هيئة SEC ضد شركة بينانس

مثلما هو معلوم رفعت هيئة SEC الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة بينانس ومديرها التنفيذي “CZ” هذا الأخير يقضي عقوبته في أحد السجون الأمريكية لمدة 4 أشهر.

مؤخرا، قضت القاضية “إيمي بيرمان جاكسون” من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بإمكانية المضي قدما في معظم الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد منصة بينانس.

التفاصيل:

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بينانس ومؤسسها المشارك “تشانغبينغ تشاو”، في يونيو 2023، متهمة الشركة بسوء التعامل مع أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وانتهاك لوائح الأوراق المالية.

ردت بينانس على هذه المزاعم بطلب رفض القضية في سبتمبر، حيث جادل محاموها بأن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق اختصاصها عالميا ليشمل المعاملات على منصات العملات الأجنبية.

حكمت القاضية “جاكسون” بمتابعة النظر في 10 من أصل 13 تهمة بشكل كامل، واثنتين جزئيا، ورفض واحدة، وفقا لتقرير بلومبرغ الصادر في 29 يونيو.

التهمة المرفوضة تتعلق بمبيعات العملة المستقرة للشركة (BUSD)، والتي تعرضت لإجراءات تنظيمية في فبراير 2023 مما أجبر جهة الإصدار، “Paxos”، على التوقف عن سكها.

كما تم رفض جزء من التهمة المتعلقة بالمبيعات الثانوية لعملة BNB التابعة لشركة بينانس من قبل أطراف غير بينانس.

إضافة إلى ذلك، تم رفض الادعاء بشأن برنامج “Simple Earn” الخاص بشركة بينانس، بينما ستستمر باقي أجزاء هذا الادعاء.

جدير بالذكر أن هذه الدعوى القضائية منفصلة عن الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار التي واجهتها بينانس في نوفمبر 2023 بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.

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