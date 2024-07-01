الحكومة الألمانية تواصل بيع والتخلص من البيتكوين من محافظها: التفاصيل هنا

تواصل الحكومة الألمانية ضخ البيتكوين لسوق الكريبتو حيث قامت اليوم بتحويل 400 بيتكوين إلى منصات تداول العملات الرقمية.

وذلك بعد أن حولت في السابق مبلغ 2500 بيتكوين لذات الغرض.

يرى العديد من المحللين بأن البيع المكثف من طرف الحكومة الألمانية هو ما تسبب في تراجع السوق لمستوياته الحالية.

وفقا لمنصة “Arkham” حولت الحكومة الألمانية 400 بيتكوين إلى عدة منصات تداول كبيرة مثل:

كوين بيس و كراكن و بيت ستامب.

ويتبع التحويل الأخير نفس نمط التحويلات السابقة، حيث تم تسجيل هذه المعاملات على ثلاث دفعات على النحو التالي:

دفعة أولى تقدر بـ1700 بيتكوين تقدر قيمتها بنحو 110 مليون دولار.

دفعة تقدر بـ400 بيتكوين بقيمة 24.34 مليون دولار.

دفعة تقدر بـ595 بيتكوين تقدر بحوالي 36.5 مليون دولار

المعاملة الأخيرة موضوع هذه المقالة والمقدرة بـ 400 بيتكوين.

حاليا يتداول سعر البيتكوين فوق مستوى 62800 دولار بقيمة سوقية تقدر بـ 1.23 تريليون دولار وبهيمنة على السوق ككل تقدر بنسبة 50.7%.

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