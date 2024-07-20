منصة تداول العملات الرقمية OKX تنهي عملياتها في نيجيريا وتوضح السبب!

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة OKX عن وقف خدماتها في نيجيريا نتيجة للتغييرات في اللوائح المحلية.

الإعلان تم اقتباسه استنادا إلى رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المستخدمين.

هذا الإعلان جاء بعد فترة من تخفيض تدريجي للخدمات في الدولة، وسيصل إلى ذروته بالخروج الكامل بحلول منتصف أغسطس.

تعليق العمليات:

في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى العملاء في نيجيريا يوم 17 يوليو، أوضحت OKX أن جميع الخدمات ستتوقف بحلول 16 أغسطس.

بعد هذا التاريخ، سيتمكن المستخدمون فقط من الوصول إلى المنصة لسحب الأموال أو إغلاق المراكز، مما يشير إلى تعليق كامل للعمليات في البلاد.

كانت OKX قد علقت عمليات سحب النايرا في مايو 2024، مشيرة إلى مخاوف تنظيمية.

وجاء هذا القرار وسط اتهامات من الحكومة النيجيرية ضد شركة بينانس بالتلاعب بالعملة المحلية وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

فيما بعد، منعت الحكومة الوصول إلى منصات التداول المركزية، مما دفع بينانس إلى وقف خدمات النايرا ومنح المستخدمين فترة قصيرة لسحب الأموال أو تحويلها إلى عملات مستقرة مقومة بالدولار لتتبع خطاها شركة OKX بسبب المخاوف التنظيمية وأن تتعرض لما نفس ما تعرضت له بينانس.

جدير بالذكر أنه وفي شهر مايو، سحبت OKX طلب الترخيص الخاص بها لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في هونغ كونغ، وأعلنت أنها ستعلق خدمات تداول العملات المشفرة المركزية في المنطقة بحلول نهاية مايو.

أكدت الشركة للمستخدمين أن أصولهم لم تتأثر، وأن قرار سحب الترخيص جاء بعد تقييم استراتيجيتها.

ومنحت المستخدمين في هونغ كونغ مهلة حتى 31 أغسطس 2024 لسحب أصولهم من حسابات OKX.

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