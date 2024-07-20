فريق منصة تداول العملات الرقمية “BitForex” يقدم بيان توضيحي بعد خمسة أشهر من الإغلاق

أصدر فريق “BitForex” بيانا رسمي يوضح أن عمليات المنصة توقفت في فبراير بسبب تحقيقات الشرطة واحتجاز أعضاء الفريق.

الآن، تم السماح للمنصة بتمكين عمليات سحب الأصول فقط، دون استئناف العمليات الكاملة.

استئناف عمليات السحب:

أعلنت منصة BitForex، التي كانت تعتبر واحدة من أكبر منصات التداول المركزية للعملات المشفرة، أنها ستعيد فتح عمليات السحب قريبا بعد توقف دام خمسة أشهر.

بدأت التحقيقات واحتجاز أعضاء الفريق من قبل شرطة مقاطعة “جيانغسو” في الصين في 23 فبراير 2024، مما أدى إلى إغلاق المنصة وعدم قدرتها على التواصل مع المستخدمين بسبب حساسية الوضع.

تمكن الفريق بحلول منتصف يوليو من الحصول على تصريح لإعادة فتح المنصة لوضع السحب فقط، مع عدم استئناف عمليات التداول أو الإيداع، وإيقاف التسجيلات الجديدة.

أشار البيان إلى أن أصحاب العقود الدائمة سيحتاجون إلى اجتياز إجراءات “اعرف عميلك” مرة أخرى.

ولم يتم الإعلان بعد عن الجدول الزمني الدقيق لحملة السحب، ولكن الفريق أكد أن الخدمة سيعاد فتحها قريبا للعملاء الحاليين.

قبل إغلاقها، كانت “BitForex” ضمن أفضل 30 منصة تداول مركزية من حيث حجم التداول الإجمالي، حيث وصلت إلى 2 مليار دولار يوميا في أوائل عام 2024.

جاء الإغلاق المفاجئ بعد صفقة بقيمة 57 مليون دولار من محفظة “BitForex” الساخنة، واستقالة الرئيس التنفيذي قبل أيام قليلة من اختفاء الفريق.

نصح ممثلو “BitForex” المستخدمين بالابتعاد عن المحتالين الذين يقدمون عمليات سحب طارئة بأولوية عالية، مؤكدين أن الحملة الرسمية عبر الموقع الرئيسي للمنصة هي الطريقة الوحيدة لاسترداد الأصول.

تأثر سعر العملة الرقمية للمنصة المسماة “BF” بخبر إعادة عمليات السحب لكن الارتفاع كان بنسبة قليلة فقط قدرت بـ 4٪ فقط.

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