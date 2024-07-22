انخفاض العملات الرقمية ذات طابع الميم المرتبطة بالرئيس “بايدن” بعد خروجه من السباق الرئاسي

بعد إعلان الرئيس “جو بايدن” عن انسحابه من السباق الرئاسي، شهدت العملات الرقمية ذات طابع الميم المرتبطة به تراجعا كبيرا.

حيث انخفض سعر العملة الرقمية Jill Boden (JILLBODEN) بنسبة 68.5٪، بينما انخفض رمز الكمبيوتر المحمول (LAPTOP) التي تتبع أيضا الرئيس “بايدن” بنسبة 62٪.

هذه الانخفاضات الكبيرة تعكس التأثير الواسع لخروج “بايدن” السياسي على العملات الرقمية المشفرة ذات الصلة.

في المقابل، شهد سعر العملة الرقمية (KAMA) ارتفاع بنسبة 133% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.02571 دولار.

جاء هذا الارتفاع وسط تكهنات بأن نائبة الرئيس “كامالا هاريس” قد تحل محل “بايدن” كمرشح ديمقراطي.

يعكس هذا الارتفاع التفاؤل المتزايد بين المستثمرين بشأن ترشيح “هاريس” المحتمل.

في ذات السياق شهدت العملة الرقمية “BODEN” انخفاض كبير في قيمتها السوقية، حيث تم مسح ما يقرب من 10 مليار دولار من قيمتها بعد إعلان “بايدن”.

في الوقت نفسه، ارتفعت عملة MAGA المرتبطة بالمرشح الجمهوري “دونالد ترامب” بنسبة 7٪ منذ خروج “بايدن”.

تعكس هذه الزيادة تحول أوسع في سوق العملات المشفرة استجابة للمشهد السياسي المتغير.

مع إكمال “بايدن” ولايته الحالية، يظل مستقبل العملات المشفرة المرتبطة به غير مؤكد، بينما يشير صعود “KAMA” إلى تركيز جديد محتمل في السوق.

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