استعداد شركة “Fold” المختصة في تطوير تطبيقات الخدمات المالية المتعلقة بالبيتكوين للإدراج في بورصة ناسداك

أكدت منصة Fold، الرائدة في تقديم الخدمات المالية المعتمدة على البيتكوين، ترتيباتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك.

يمثل دخول Fold إلى السوق العامة إضافة جديدة إلى القائمة المتزايدة من الشركات التي تحتفظ بمخزون كبير من البيتكوين في ميزانياتها العمومية.

في بيان صحفي صدر يوم أمس الأربعاء، أعلنت منصة Fold عن توقيعها اتفاقية نهائية مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة FTAC Emerald.

سيمكن هذا الاندماج شركة Fold من أن تصبح شركة عامة.

على الرغم من أنها ستبدأ باستخدام رمز EMLD الخاص بـ Emerald، إلا أن Fold ستتداول تحت رمز جديد سيتم الإعلان عنه لاحقا في بورصة ناسداك.

صرح “ويل ريفز”، الرئيس التنفيذي لشركة Fold:

تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في مهمة Fold لتوسيع الوصول إلى خدمات البيتكوين المالية المتميزة وتمكين الأفراد من تحقيق أحلامهم.

جدير بالذكر أن منصة “Fold” تعمل على تعزيز فائدة البيتكوين من خلال دمجها مع الخدمات المصرفية التقليدية.

يمكن للمستخدمين شراء وسحب البيتكوين، وتقسيم رواتبهم بين النقد والبيتكوين، وكسب الساتوشي (Sats) عن طريق إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بـ Fold.

منذ إنشائها في عام 2019، قامت Fold بمعالجة معاملات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار، ووزعت مكافآت بيتكوين بقيمة تزيد عن 45 مليون دولار أمريكي.

بموجب الصفقة الأخيرة، تبلغ قيمة الأسهم المقترحة لشركة Fold نحو 365 مليون دولار.

من المتوقع أن يمتلك المساهمون الحاليون في Fold نسبة 71% من الشركة بعد إتمام الصفقة.

وأضاف “ريفز”:

نتطلع إلى المستقبل، ستواصل Fold البناء على البيتكوين، مع خريطة طريق تشمل حلول الائتمان والإقراض والتأمين ذات القيمة المضافة.

عند طرحها للاكتتاب العام، تتوقع Fold أن تحتفظ بأكثر من 1000 بيتكوين في ميزانيتها العمومية الموحدة، مما يعادل قيمة تتجاوز 65.6 مليون دولار حسب الأسعار الحالية.

ستكون Fold بذلك الشركة الأحدث التي تتداول علنا في الولايات المتحدة وتمتلك مركز كبير من البيتكوين في خزينتها.

سبقتها شركة MicroStrategy (MSTR)، التي تحتفظ بأكثر من 226,000 بيتكوين، وقد ارتفع سهمها بنسبة 144% منذ بداية العام.

كما استفادت شركة الاستثمار اليابانية MetaPlanet بشكل كبير من اعتمادها لإستراتيجية خزينة البيتكوين، حيث تمتلك حاليا بيتكوين بقيمة 14.8 مليون دولار، وارتفع سهم الشركة بنسبة 1,775% هذا العام.

اقرأ أيضا:

تسجيل تراجع سعر الايثيريوم بالرغم من الزخم المحيط بصناديق ETF الايثيريوم الجديدة

سوق العملات المشفرة يفقد ما يقارب 100 مليار دولار خلال ساعات

