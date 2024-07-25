شركة Riot تستحوذ على “Block Mining” وتعزز من قدرات تعدين البيتكوين خاصتها!

أعلنت شركة “Riot Platforms”، ثالث أكبر شركة لتعدين البيتكوين من حيث القيمة السوقية، عن استحواذها على شركة “Block Mining” التي تتخذ من كنتاكي مقرا لها مقابل 92.5 مليون دولار.

تشمل الصفقة دفعة نقدية بقيمة 18.5 مليون دولار و74 مليون دولار في أسهم Riot، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 32.5 مليون دولار حتى عام 2025.

تفاصيل الاستحواذ:

تشغل “Block Mining” موقعين في كنتاكي بقدرة تشغيلية تبلغ 60 ميجاوات، وتسعى Riot لزيادة هذه القدرة إلى 110 ميجاوات بحلول نهاية عام 2024.

وتتضمن الصفقة أيضا إمكانيات توسعية جديدة يمكن أن تضيف 150 ميجاوات إضافية.

قال “جيسون ليس”، الرئيس التنفيذي لشركة “Riot”:

يمثل هذا الاستحواذ خطوة هامة لتوسيع نطاق عملياتنا على المستوى الوطني وتسريع نمو Block Mining في كنتاكي.

ستزيد الصفقة من إجمالي قدرة الطاقة المحتملة لـ Riot إلى 2 جيجاوات، مما يضيف 1 إكساهاش في الثانية (EH/s) إلى معدل تجزئة التعدين الذاتي الحالي، مع إمكانية الوصول إلى 16 EH/s بحلول نهاية عام 2025

وسط انخفاض ربحية تعدين البيتكوين، يسعى القائمون بالتعدين إلى استغلال القوة الحاسوبية لمراكز البيانات الضخمة الخاصة بهم لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستضافة السحابية، في مسعى لتنويع مصادر الدخل.

لذا يمكن القول أن استحواذ Riot Platforms على Block Mining خطوة استراتيجية لتوسيع قدراتها في تعدين البيتكوين وتحقيق التوازن بين الابتكار والإدارة الفعالة للطاقة.

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