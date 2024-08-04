مؤسس بينانس ينهي نصف مدة السجن والتحديات القانونية مستمرة

أكمل “تشانغبينغ تشاو”، مؤسس منصة بينانس والذي يعرف أيضا بإسم “CZ”، نصف مدة سجنه البالغة أربعة أشهر، حيث بقي له شهرين آخرين.

جاء هذا السجن بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا العام، نتيجة لضغوط قانونية من المحاكم الأمريكية التي اتهمت منصة بينانس بتمكين الأنشطة غير القانونية.

أدت هذه التداعيات القانونية إلى فرض غرامة مالية ضخمة على بينانس بلغت 4.3 مليار دولار، كما اعترف “CZ” بتورطه في تهم تتعلق بغسيل الأموال.

ورغم هذه التحديات، لا يزال CZ شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة، حيث يواصل نشاطه الاستثماري ويشير إلى مشاريع مستقبلية محتملة.

التغييرات القيادية والمعركة القانونية مستمرة:

ردا على المشاكل القانونية التي تواجهها، عينت شركة بينانس رئيس تنفيذي جديد، مما أتاح لـ “CZ” فرصة النأي بنفسه عن الشركة.

هذا التحول ساعد في تركيز المحاكم الأمريكية على “CZ” شخصيا، مما خفف من التدقيق القانوني على منصة بينانس نفسها، وأعطى المستخدمين شعور بالثقة بشأن سلامة أموالهم على المنصة.

يعتبر انسحاب “CZ” من الدور القيادي في بينانس تحول في مشاركته المباشرة، لكنه لم يقلل من اهتمامه بصناعة العملات المشفرة.

أكد “CZ” أنه سيبقى مستثمر ومالك غير نشط في هذا المجال، مشدد على أهمية الامتثال للقوانين في هذه الصناعة.

هذا وخلال فترة سجنه، لمح “CZ” إلى استغلال وقته في تأليف كتاب.

في منشور على منصة X، أشار مازحا إلى أنه يركز على الكتابة خلال وقته الهادئ.

من المتوقع أن يتناول الكتاب المحتمل تجاربه وأفكاره كقائد لإحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم.

على الرغم من التحديات القانونية، لا يزال “CZ” نشط في قطاع العملات المشفرة ويخطط لمواصلة استثماراته والمساهمة في تطور الصناعة.

إلى جانب اهتمامه بالكتابة، أعلن “CZ” أيضا عن مشروع جديد يحمل اسم “Giggle Academy”، وهي مبادرة تعليمية تهدف إلى تعليم الأطفال المحرومين مبادئ التمويل وتكنولوجيا البلوكشين، بالإضافة إلى المواد التقليدية مثل الرياضيات.

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