الرئيس الروسي يوقع قانون جديد يضفي الشرعية على تعدين العملات المشفرة في روسيا: التفاصيل هنا

في تطور غير متوقع أمضى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” قانون يضفي الشرعية على تعدين العملات المشفرة.

يعكس هذا القانون الجديد رغبة الحكومة الروسية في إدخال العملات الرقمية ضمن إطارها التنظيمي، مع تحديد آليات قانونية لمفهوم مجمعات التعدين، والبنية التحتية المتعلقة بها، والمسؤولين عن إدارة هذه المجمعات.

الإطار التنظيمي وحقوق التعدين:

يسمح القانون الجديد للكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المسجلين بتعدين العملات المشفرة ضمن حدود معينة.

بينما يُسمح للأفراد بمزاولة نشاط التعدين بدون تسجيل، بشرط عدم تجاوز استهلاكهم للطاقة عن الحدود الحكومية المحددة.

يُنظر إلى هذا القانون كخطوة استراتيجية لتعزيز البيئة التكنولوجية والاقتصادية في روسيا من خلال دمج العملات الرقمية في إطار تنظيمي متين.

يسمح التشريع أيضا بتداول الأصول المالية الرقمية الأجنبية على منصات بلوكشين الروسية، مع بقاء بنك روسيا في موقع المسؤولية عن حظر تداول بعض الأصول التي قد تشكل تهديدا للاستقرار المالي الوطني.

يُظهر هذا التوجه نهجا متوازنا يدعم استخدام العملات الرقمية مع الحرص على تقليل المخاطر المحتملة.

هذا وسيتم تقسيم مهام الرقابة بين بنك روسيا ووزارة المالية والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

ومن المتوقع أن تواصل هذه الكيانات خلال الأشهر القادمة تحسين الإطار التنظيمي وتحديد متطلبات دقيقة لقطاع التعدين.

يشمل القانون أيضا إجراءات تهدف إلى الحد من الإعلان الجماعي للعملات المشفرة داخل روسيا.

يتزامن هذا التشريع الجديد مع جهود مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لإستكشاف بدائل للدولار الأمريكي في التجارة الدولية.

وقد طرحت المجموعة فكرة إنشاء عملة رقمية محلية لتسهيل المعاملات بين الدول الأعضاء.

تشير التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية الغربية المتزايدة إلى تسريع روسيا لمحاولاتها في تقليل اعتمادها على الدولار.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التشريع الجديد مكانة روسيا داخل مجموعة البريكس وعلى الساحة المالية العالمية، من خلال توفير وسيلة بديلة لتسوية التجارة الدولية.

يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره الرسمي، مع تحديد جداول زمنية لتنفيذ بعض أحكامه.

يعكس هذا التنفيذ السريع تصميم الحكومة الروسية على الاستفادة من تكنولوجيا البلوكشين وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية للعملات الرقمية.

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