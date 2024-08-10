هيمنة البيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات: التفاصيل هنا

شهدت عملة البيتكوين توقف عند حاجز 63 ألف دولار، لكنها تمكنت من الدفاع عن مستوى 60 ألف دولار بعد ارتداد فوري.

العملات الرقمية البديلة أظهرت أداء بطيئ خلال اليوم، حيث سجلت كل من XRP وETH وSOL انخفاضات، بينما ارتفع سعر TON بأكثر من 4%.

زيادة هيمنة البيتكوين:

شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضية ضغوط كبيرة على العملة المشفرة البيتكوين.

حيث استمر التصحيح الكبير الذي بدأ يوم الجمعة، مما أدى إلى انخفاض السعر من 66 ألف دولار إلى أقل من 60 ألف دولار بحلول صباح الأحد.

وتفاقمت الأمور في وقت لاحق من يوم الأحد مع انخفاض إضافي إلى مستوى 57 ألف دولار.

إلا أن الأسوأ حدث يوم الاثنين حيث تراجع السعر مرة أخرى إلى أقل من 50 ألف دولار، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ حوالي ستة أشهر.

لكن المضاربين على الارتفاع تدخلوا عند هذا المستوى ومنعوا حدوث مزيد من الانخفاضات.

بدأت البيتكوين في استعادة عافيتها، حيث ارتفعت إلى 53 ألف دولار يوم الثلاثاء ثم إلى 57 ألف دولار بحلول يوم الخميس.

وتبع ذلك ارتفاع آخر يوم الجمعة أدى إلى اقتراب العملة من مستوى 63 ألف دولار.

مع ذلك، لم تتمكن البيتكوين من الاستمرار في هذا الاتجاه وفقدت بعض الزخم منذ ذلك الحين.

وقد انخفضت مرة أخرى نحو مستوى 60 ألف دولار، لكنها استطاعت الدفاع عن هذا المستوى وهي حاليا تتداول بحوالي 700 دولار فوقه.

انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين قليلا لتبلغ 1.2 تريليون دولار، ولكن هيمنتها على العملات البديلة استمرت في الارتفاع.

حيث وصل هذا المؤشر الآن إلى 54% وفقا لبيانات CoinGecko، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2021.

في نفس الوقت شهدت معظم العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة تقلبات طفيفة اليوم.

انخفض سعر الايثيريوم بنسبة تزيد عن 1% خلال 24 ساعة، لكنها لا تزال فوق مستوى 2600 دولار.

كما انخفضت قيمة سولانا والريبل بنسب تتراوح بين 2% و3% لتصل إلى 155 دولار و0.58 دولار على التوالي.

من جهة أخرى، كانت DOGE وAVAX وSHIB وADA في المنطقة الحمراء.

على النقيض، ارتفع سعر TON بأكثر من 4% ليتم تداولها حاليا فوق 6.7 دولار.

وكانت العملة الرقمية CRO هي الأكثر ربحية بين العملات الرقمية ذات القيمة المتوسطة، حيث سجلت ارتفاع بأكثر من 9%.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل طفيف خلال اليوم الماضي ليصل إلى 2.217 تريليون دولار، وفقا لبيانات CoinGecko.

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