معدل تجزئة البيتكوين يصل إلى مستوى قياسي جديد

شهد معدل تجزئة البيتكوين مؤخرا ارتفاع إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ 627 إكساهاش/ثانية، وفقا لبيانات “خوليو مورينو” رئيس الأبحاث في “CryptoQuant”.

هذا الانتعاش يأتي بعد تراجع بنسبة 8.5٪ عقب حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين الأخير.

ورغم هذا الارتفاع، شهدت إيرادات معدني البيتكوين انخفاض حاد، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها هذا العام، حيث تم تحقيق حوالي 2.5 مليون دولار فقط يوم الأحد.

حاليًا، يبلغ سعر تجزئة البيتكوين حوالي 41 دولار، وفقا لمؤشر Hashrate.

في 5 أغسطس، انخفض السعر إلى 36 دولار.

هذا المقياس يعكس العائدات المحتملة التي يمكن أن يجنيها معدنو البيتكوين بناء على مستوى معين من القوة الحسابية.

للمقارنة، وصل سعر التجزئة اليومي للبيتكوين إلى ذروته عند حوالي 400 دولار خلال دورة السوق الصاعدة في عام 2021.

من الجدير بالذكر أن معدل تجزئة البيتكوين استطاع الوصول إلى هذه الذروة الجديدة على الرغم من انخفاض الربحية.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم التحديث القادم لصعوبة تعدين البيتكوين يوم غد 14 أغسطس، حيث يُتوقع أن يشهد تعديل سلبي بنسبة تقارب 4٪.

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