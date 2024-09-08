ما نسبته 96% من الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) تعتبر “ميتة”: التفاصيل هنا

شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تقلبات حادة منذ انطلاقته الكبيرة، حيث أعقب النمو السريع انخفاضات كبيرة، مما ترك العديد من المستثمرين في حالة من عدم اليقين.

على الرغم من الضجة الأولية التي أحاطت بالسوق والاستثمارات الضخمة التي تبعتها، إلا أن NFT تواجه الآن تحديات كبيرة ترتبط بعدم الاستقرار والتقلبات السعرية.

وفقا لتقرير صادر عن “nftevening.com”، تعتبر 96% من الرموز غير القابلة للاستبدال “ميتة” استنادا إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية:

حجم التداول الصفري.

المبيعات المنخفضة خلال فترة سبعة أيام.

غياب النشاط على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر.

تراجع سوق الرموز غير القابلة للاستبدال:

استنادا إلى تحليل أجرته “nftevening”، والذي تضمن فحص أكثر من 5000 مجموعة NFT و5 مليون معاملة من منصة NFTScan، وُجد أن 43% من مالكي NFT في وضع غير مربح حاليا.

بالاضافة إلى ذلك، فإن العمر الافتراضي لـ NFT يبلغ في المتوسط 1.14 عام، وهو أقصر بحوالي 2.5 مرة من عمر مشاريع العملات الرقمية المشفرة التقليدية.

يؤكد هذا العمر القصير على الطبيعة المضاربية لسوق NFT، حيث تفشل العديد من الأصول الرقمية في الحفاظ على قيمتها على المدى الطويل بسبب تقلبات الأسعار السريعة وضعف استمرارية الجاذبية الاستثمارية.

وذكر التقرير:

ترسم البيانات صورة واضحة لسوق NFT الذي كان يُعتقد أنه يمثل مستقبل الملكية والاستثمار الرقمي، ولكنه يواجه الآن تحديات كبرى. ارتفاع معدل عدم الربحية بين المستثمرين والفجوة الكبيرة بين المجموعات الناجحة وتلك التي فشلت، إضافة إلى العمر القصير للمشاريع، يشير إلى أن السوق قد لا يحقق الطموحات التي كانت مرسومة له.

أظهر التحليل العميق أيضا لمجموعات NFT الفردية تفاوت كبير في الربحية.

على سبيل المثال، تعد مجموعة “Azuki” من بين الأكثر ربحية، حيث حقق حاملوها عائدات تزيد على 2.3 ضعف استثماراتهم الأولية.

يُعزى هذا النجاح إلى الدعم المجتمعي القوي، الأسلوب الفني المميز، والاستراتيجيات التسويقية الفعالة.

في المقابل، تعتبر مجموعة Pudgy Penguins من بين المجموعات الأقل نجاح، حيث يعاني حاملوها من خسائر تصل إلى 97% من قيمة استثماراتهم، مما يعكس المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق NFT.

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