الذهب يحقق أعلى مستوياته التاريخية وعملة البيتكوين تحاول الوصول لمستوى 60 ألف دولار

يبلغ سعر البيتكوين حاليا 58,027 دولار، حيث شهد سعر العملة ارتفاع بنسبة 2.5٪ خلال 24 ساعة الماضية.

في المقابل، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلا 2,518 دولار للأوقية.

تشير البيانات إلى وجود علاقة سلبية بين أداء الذهب والبيتكوين، مما يدعو إلى تعمق أكبر في تحليل هذه الظاهرة الاقتصادية.

استمرار تراجع سعر البيتكوين:

بحسب بيانات “CryptoQuant”، يعاني سوق البيتكوين من مرحلة هبوطية مستمرة.

ويؤكد ذلك مؤشر MVRV، الذي يقيس الربحية النسبية للسوق، حيث ظل دون المتوسط المتحرك لمدة 365 يوم منذ 26 أغسطس.

تقرير “CryptoQuant” يشير إلى أن المستثمرين على المدى الطويل في البيتكوين يقومون ببيع حيازاتهم بهوامش ربح متناقصة.

بناء على هذه البيانات، يبدو أن البيتكوين يمر بمرحلة هبوطية وقد يواجه انخفاض إضافيا في قيمته، إلا أن بعض المحللين يواصلون دراسة السوق لتحديد ما إذا كان الانتعاش قريب.

أداء الذهب التاريخي:

مع بداية العام، كان سعر الذهب 2,043 دولار للأوقية، لينخفض قليلا في فبراير إلى 1,993 دولار.

ومع اقتراب مارس، وقبل أيام من تحقيق البيتكوين أعلى مستوى له، ارتفع الذهب إلى 2,183 دولار.

بعد بلوغ سعر البيتكوين ذروته السنوية في 16 مارس، شهد الذهب تراجع طفيف إلى 2,156 دولار.

بين 24 مارس و17 أبريل، ازداد الزخم الإيجابي في سوق الذهب، مما دفع سعر الأوقية إلى 2,391 دولار.

ومنذ ذلك الحين، حافظ الذهب على اتجاهه الصعودي مع تقلبات طفيفة، ليحقق الآن أعلى مستوى تاريخي له، وهو ما لم يُسجل خلال العقدين الماضيين.

العلاقة العكسية بين البيتكوين والذهب:

تُظهر البيانات أن هناك علاقة سلبية بين أسعار البيتكوين والذهب، فبينما تراجعت قيمة البيتكوين، ارتفع الذهب إلى مستويات غير مسبوقة.

قد يكون هذا مؤشر على أن المستثمرين يبتعدون عن الأصول ذات المخاطر العالية مثل البيتكوين ويتجهون نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الذهب.

في الختام، إذا استمر هذا الاتجاه التحويلي بين الذهب والبيتكوين نتيجة المخاوف المتعلقة بالمخاطر، فقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على سوق العملات المشفرة.

ولذلك، يبقى من الضروري متابعة هذا الاتجاه بعناية لتقييم مستقبل السوق.

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