شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تقرير يوضح زيادة مقاومة فيروس الأيدز لأدوية الدولوتيجرافير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، أن هناك تقرير جديد يوثق زيادة في مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية ،" الايدز"، للأدوية دولوتيجرافير، ويقدم أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية للأدوية (HIVDR) أماكن تزايد مقاومة الأدوية ويقدم توصيات للبلدان لرصد التحديات المحتملة والاستجابة لها.

ويشارك التقرير بعض الأخبار الجيدة وبعض الأخبار المثيرة للقلق، وهو يسلط الضوء على المستويات العالية لقمع الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية ( 90٪) في المجموعات السكانية التي تتلقى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المحتوي على دولوتيجرافير (DTG). ومع ذلك، تشير بيانات المراقبة والمسوحات القطرية إلى أن مستويات فيروس نقص المناعة البشرية (HIVDR) تتجاوز المستويات التي لوحظت في التجارب السريرية.

ومنذ عام 2018، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام دولوتيجرافير باعتباره العلاج المفضل لفيروس نقص المناعة البشرية في الخط الأول والثاني لجميع الفئات السكانية. وهو أكثر فعالية وأسهل في تناوله وله آثار جانبية أقل من الأدوية الأخرى المستخدمة حاليًا. كما أن لديها حاجزًا وراثيًا عاليًا لتطوير مقاومة الأدوية.

ومع ذلك، من بين الدراسات الاستقصائية الأربعة التي تم الإبلاغ عنها، تراوحت مستويات المقاومة للدولوتيجرافير من 3.9% إلى 8.6%، ووصلت إلى 19.6% بين الأشخاص الذين خضعوا للعلاج وانتقلوا إلى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المحتوي على DTG مع وجود أحمال فيروسية عالية لفيروس نقص المناعة البشرية. وحتى الآن، لم يقم سوى عدد قليل من البلدان بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن بيانات المسح.

وقالت الدكتورة ميج دوهرتي، مديرة إدارة فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي في العالم بمنظمة الصحة العالمية: "إن الأدلة المثيرة للقلق على وجود مقاومة لدى الأفراد الذين يعانون من حمل فيروسي غير مكبوت على الرغم من العلاج بالدواء لوتيجرافير تؤكد ضرورة زيادة اليقظة وتكثيف الجهود لتحسين جودة تقديم الرعاية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية". برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار. "إن المراقبة الموحدة لمقاومة فيروس نقص المناعة البشرية للأدوية أمر ضروري للوقاية من هذه التحديات ومراقبتها والاستجابة لها بشكل فعال".

كانت هايتي الدولة الوحيدة التي أبلغت عن بيانات من مسح لفيروس نقص المناعة البشرية " الايدز" (HIVDR) بين الرضع الساذجين الذين يستخدمون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية أو الرضع الذين يبدأون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية لأول مرة. وجد أن أحد الرضع، الذي تلقت أمه العلاج المضاد للفيروسات القهقرية القائم على عقار دولوتيجرافير DTG، يعاني من مقاومة العقار ، تعد الإدارة الفعالة للأحمال الفيروسية العالية بين النساء الحوامل والمرضعات أمرًا بالغ الأهمية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى الرضع. إن زيادة المراقبة الروتينية لفيروس نقص المناعة البشرية (HIVDR) بين الرضع الذين تم تشخيصهم حديثًا بفيروس نقص المناعة البشرية والذين لم يتلقوا علاج فيروس نقص المناعة البشرية بعد سيكون أمرًا مهمًا لتوجيه خيارات العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المناسبة للمستقبل.



الأهداف العالمية خارج المسار الصحيح الأهداف العالمية خارج المسار الصحيح

وفى عام 2022، كان أكثر من 75% من 39 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم يتلقون علاج فيروس نقص المناعة البشرية. نفذت البلدان توصيات منظمة الصحة العالمية، حيث اعتمدت 116 من 127 دولة علاج الخط الأول المفضل لدى منظمة الصحة العالمية القائم على DTG للبالغين والمراهقين، واعتمد 74٪ من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المبلغة رصد الحمل الفيروسى للبالغين والمراهقين.

لكن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة توقف حيث لا يزال هناك ما يقدر بنحو 1.3 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و630 ألف حالة وفاة لأسباب مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية. بين عامي 2017 و2022، بالنسبة لمعظم البلدان التي قدمت تقاريرها من خلال النظام العالمي لرصد الإيدز (GAM)، لم تحقق مؤشرات الجودة البرنامجية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية الأهداف العالمية المحددة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى تحسين جودة علاج فيروس نقص المناعة البشرية وخدمات الرعاية بشكل استباقى.

وفي عام 2022، أبلغ 12 فقط من البلدان الـ 45 التي تركز عليها منظمة الصحة العالمية عن إجراء مسوحات أو دمج رصد مؤشرات الإنذار المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية في أنظمة الرصد والتقييم الروتينية. لا تزال العديد من البلدان تفشل في تحقيق الهدف عندما يتعلق الأمر بتحسين الاحتفاظ بالرعاية، وقمع الحمل الفيروسي على مستوى السكان، وتحويل الأشخاص الذين يعانون من الفشل الفيروسي إلى أنظمة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يستمر نفاد مخزون الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على التزام المرضى بالعلاج.

وتوصي منظمة الصحة العالمية البلدان بتنفيذ ترصد موحد لفيروس نقص المناعة البشرية المقاوم للأدوية بشكل روتيني لمتابعة مدى انتشار وأنماط المقاومة بين الأشخاص الذين لا يحققون الحمل الفيروسي المكبوت. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المعلومات والبيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية تؤثر على تطوير المبادئ التوجيهية العلاجية وتفيد في جودة برامج العلاج.



التوجيهات الموصى بها للعمل القطري التوجيهات الموصى بها للعمل القطري

يوثق التقرير أيضًا حالات المقاومة لمثبطات نقل حبلا التكامل (INSTIs) بعد التعرض الأخير للدواء (CAB-LA). يمكن أن يؤدي التأخر في اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتأكيدها إلى زيادة خطر الإصابة بمقاومة العدوى المعوية المعوية. منذ عام 2022، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام CAB-LA القابل للحقن طويل المفعول كخيار إضافي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

على الرغم من المخاطر المحتملة، توصي منظمة الصحة العالمية ببدء تطبيق CAB-LA للعلاج الوقائي السابق للتعرض (PrEP) وتدعو إلى توسيع نطاق العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP) ليكون مصحوبًا بمراقبة موحدة لمقاومة الأدوية بين الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء تلقيهم العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP). .

يظل الرصد الروتيني لمؤشرات جودة الرعاية على المستويين السريري والوطني، متبوعًا بمعالجة أي أداء دون المستوى الأمثل، حجر الزاوية لنجاح برامج العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. تشمل المؤشرات الرئيسية لجودة الرعاية الحصول على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية في الوقت المحدد، والاحتفاظ به، وتغطية اختبار الحمل الفيروسي، واختبار الحمل الفيروسي الثاني في الوقت المناسب، ونفاد مخزون الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، والتحول في الوقت المناسب إلى الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات القهقرية.

ويؤكد التقرير الجديد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على أهمية تعزيز أنظمة الإبلاغ عن البيانات حتى تتمكن البلدان من رصد مؤشرات جودة الرعاية والإبلاغ عنها بشكل فعال، ويؤكد على المشاركة النشطة من جانب عيادات وبرامج العلاج المضاد للفيروسات القهقرية في استخدام بيانات المؤشرات لتطوير حلول مناسبة ومستدامة محليًا. وتشكل هذه الجهود أهمية بالغة لتحسين جودة تقديم الخدمات، وبالتالي الحد من ظهور فيروس نقص المناعة البشرية المقاوم للأدوية.

يعد الحد من انتشار مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية للأدوية جزءًا مهمًا من الاستجابة العالمية الأوسع لمقاومة مضادات الميكروبات التي تحتاج إلى عمل منسق في جميع القطاعات الحكومية ومستويات المجتمع.