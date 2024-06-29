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شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام بالقاهرة حسب المربع السكنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة .
ولا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك .
الحد الادنى
التقديم حسب المربع السكنى
التقديم خارج المربع السكنى
التقديم على مستوى الادارة
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