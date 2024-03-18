مرتضى منصور: مدير الشباب والرياضة هو من عين حسين لبيب باللجنة المؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تواجد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، داخل مجلس الدولة أثناء نظر الطعن على بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور للمحكمة، إن مدير الشباب والرياضة هو من قام بتعيين حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي في اللجنة المؤقتة بالنادي.

تابع منصور أنه هو من قام بعمل عضوية مدير الشباب والرياضة في النادي وقام بتسديد العضوية له وفق قوله.

أشار إلى أن حسين لبيب أعطى إلى مدير الشباب والرياضة بالجيزة 5 شاليهات وأنه قام بإبلاغ الرقابة الإدارية.

وتقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كل من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.

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