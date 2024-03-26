ضرب زوجة والده حتى الموت.. إحالة نائب مدير بنك شهير للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، نائب مدير بنك شهير إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجة والده.

كشف أمر الإحالة أن المتهم ضرب المجني عليها - زوجة والده - عمداً ولم يكن قاصداً من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، لخلاف سابق فيما بينهما لزواجها من والده فأثار ذلك حفيظته.

أوضحت التحقيقات أن المتهم توجه حيث أيقن تواجدها، وما إن ظفر بها حتى كال لها عدة ضربات بأنحاء متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من أعلى درج العقار محل سكنها ما أودى بحياتها.