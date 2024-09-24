الحريري: التضامن الوطني واجب أخلاقي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، أن التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي ونصرة الجنوب والبقاع والضاحية تتقدم على أي اعتبار، بحسب روسيا اليوم.

وقال الحريري في بيان على منصة "إكس": "التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان. أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي اعتبار".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي أمس الاثنين على لبنان، حيث نفذ الجيش غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع، بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وعلى خلفية الغارات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الاثنين، مقتل 492 شخصا بينهم 35 طفلا و58 امرأة وإصابة أكثر من 1645 في حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وتعد العمليات الإسرائيلية أمس الاثنين 23 سبتمبر في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي بدأت في غزة 7 أكتوبر الماضي.