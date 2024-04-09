شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الكنيسة الوطنى من مذبحة بحر البقر 1970 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر هذا العام الذكرى 54 على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى الغاشم لمذبحة بحر البقر بمحافظة الشرقية، التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فى حق أطفال عزل، صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970م فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، كانت مدرسة بحر البقر على موعد لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار.

وأسفرت الهجمات عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها، بالإضافة إلى 11 من المدنيين، وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، كما أصيب 11 شخصاً من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه لأسرة الشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا لأجزاء من القنابل، التى قصفت المدرسة، والتى تم وضعها جميعًا فى متحف يحمل اسم المدرسة.

وكان بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية حينها قداسة البابا كيرلس السادس الذى سارع ومعه رؤساء الكنائس الأخرى فى القاهرة لإرسال برقيات إدانة لكنائس العالم كما أمر بإقامة صلوات الترحم على أرواح الشهداء.

ونشر عدد جريدة وطنى التابعة للكنيسة الأرثوذكسية فى 12 أبريل عام 1970 أن قداسة البابا كيرلس السادس يعرب عن أسفه واستنكاره للعدوان الغاشم على مدرسة بحر البقر.