وزير خارجية مصر حذّر من أن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله "يؤثر سلبا" على مفاوضات غزة

حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد، في تصريح لوكالة فرانس برس، من أن ارتفاع حدّة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يهدّد باندلاع "حرب إقليمية شاملة"، معتبرًا أنّ التصعيد الأخير "يؤثر سلبًا" على المفاوضات التي ترمي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، تؤدي في إطارها مصر دور وساطة.

وبعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، إضافة إلى تفجير إسرائيل أجهزة بيجر ولاسلكي في مناطق مختلفة في لبنان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، نفّذ حزب الله 3 عمليات طالت مدينة حيفا، مستهدفًا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، كما طالت الصواريخ عدّة منازل في المدينة.

ويأتي ذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.