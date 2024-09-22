الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني والقبض على أفرادها الـ12

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن "تفكيك خلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني والقبض على أفرادها الـ12"، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

ولفت الحرس إلى انّ "خلية التجسس كانت تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة الأمن داخل الأراضي الإيرانية".

واعتبر أنّ "بعد الفشل الفادح للنظام الصهيوني وداعميه الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، في تحقيق أهداف شريرة وشيطانية ضد شعب غزة ولبنان، يحاول زعماء هذا النظام الزائف والعنصر نشر الأزمة في إيران".

يذكر أنّ في 31 آب الماضي، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع، بأنّ "الكيان الصهيوني تواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لزعزعة أمننا".

وأوضح المصدر أنّ "إسرائيل بدأت تحركات أمنية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة ردها على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية"، مشددًا على أنّ "مساعي الكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرارنا بالرد لا عودة عنه".