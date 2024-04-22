"نقل النواب" توافق على اتفاقية توريد 7 قطارات "تالجو" من إسبانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو".

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن قطارات التالجو الجديدة ستؤدي إلى تقليل زمن التقاطر، وزيادة عدد الركاب ، وتقديم خدمه جيدة للمواطنين وأيضا للسائحين.

وأضاف، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن الهيئة القومية للسكة الحديد بتقدم خدمات مدعمه للمواطنين.

وأوضح، أن قطارات تالجو الإسبانية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتًا كافيًا لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات، وتصنع تلك القطارات من الألمونيوم الأخف وزنا وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.

من جانبه قال المهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، أن هيئة السكة الحديد لديها تجربة سابقة مع شركة تالجو، وأشاد الجميع بالخدمه المقدمه للمواطنين وهناك طلب متزايد خاصة علي قطارات النوم، خاصة أن آخر قطار تم شراءه كان عام ١٩٨٢، أي منذ ٤٢ عامًا وبالتالي لابد من دعم هيئة السكة الحديد بقطارات حديثة.