فيديوهات فاضحة مقابل الأرباح.. 4 اتهامات تواجه التيك توكر رودي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نسبت النيابة 4 اتهامات للتيك توكر رودي محمد بعد سقوطها في قبضة مباحث الآداب.

أسندت النيابة للمتهمة بث مقاطع فاضحة والإعلان بالترويج عن الدعارة، والتعدي على القيم الأسرة للمجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب الجرائم السالفة.

بدأت الواقعة ببلاغات تتهم التيك توك رودي محمد ببث صور وفيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا تيك توك.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، والهواتف المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

اعترفت المتهمة بنشر الفيديوهات على موقع تيك توك بغرض زيادة المتابعين والتربح من الفيديوهات عبر الدعم.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وحرَّزت الهواتف المضبوطة لعرضها على لجنة فنية لإعداد تقرير بشأن الحسابات المنسوبة لها.